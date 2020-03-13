Природные явления, в реальность которых трудно поверить

Природа способна вдохновлять и удивлять, потому что это мощная сила. Немногим людям удается стать свидетелями редких природных явлений, которые завораживают своей красотой и одновременно пугают. Представляем вам подборку природных явлений, которые сложно объяснить.

Голубая лава

На вершине вулкана Иджен, который расположен на острове Ява (Индонезия), путешественники могут увидеть захватывающее природное явление - голубую лаву. Такой необычный цвет она получила из-за большого количества горящей чистой серы. Любоваться подобным явлением лучше ночью, для туристов проводят специальные экскурсии. Также в этом месте находится красивое кратерное озеро, но купаться в нем не стоит - это чистая кислота.





Соляная равнина

Салар-де-Уюни – крупнейший в мире солончак, лежащий на юго-западе Боливии. Он представляет собой высохшее доисторическое озеро и славится напоминающими пустыню равнинами из ярко-белой соли, скальными образованиями и островами, на которых растет множество кактусов. Эта равнина фантастически отражает небо, когда ее покрывает даже небольшой слой воды.





Подводная река

На полуострове Юкатан (Мексика) есть подводная река, увидеть которую могут только самые смелые дайверы. Зеленоватая река подобно туману течет на глубине в несколько метров ниже поверхности воды. Говорят, что она образовалась в результате разрушения древней пещеры.





Стражи Арктики

Эти сюрреалистичные пейзажи возникают в результате сильных морозов и снегопадов, которые для Севера - нормальное явление. Даже самые обычные деревья могут напоминать бдительных стражей, охраняющих покой в этом далеком месте.





Каменная волна

Это естественная горная порода, которая имеет форму высокой разбивающейся океанской волны. Она застыла в юго-западной части Австралии и стала приманкой для туристов. В течение дня цвет скалы меняется в зависимости от окружающего освещения, и это захватывающее зрелище привлекает сюда тысячи путешественников.





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