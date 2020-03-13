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Природные явления, в реальность которых трудно поверить

Эти природные явления завораживают своей красотой

сегодня, 10:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Природные явления, в реальность которых трудно поверить

Природа способна вдохновлять и удивлять, потому что это мощная сила. Немногим людям удается стать свидетелями редких природных явлений, которые завораживают своей красотой и одновременно пугают. Представляем вам подборку природных явлений, которые сложно объяснить.

Голубая лава

На вершине вулкана Иджен, который расположен на острове Ява (Индонезия), путешественники могут увидеть захватывающее природное явление - голубую лаву. Такой необычный цвет она получила из-за большого количества горящей чистой серы. Любоваться подобным явлением лучше ночью, для туристов проводят специальные экскурсии. Также в этом месте находится красивое кратерное озеро, но купаться в нем не стоит - это чистая кислота. 

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Соляная равнина 

Салар-де-Уюни – крупнейший в мире солончак, лежащий на юго-западе Боливии. Он представляет собой высохшее доисторическое озеро и славится напоминающими пустыню равнинами из ярко-белой соли, скальными образованиями и островами, на которых растет множество кактусов. Эта равнина фантастически отражает небо, когда ее покрывает даже небольшой слой воды.

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Подводная река

На полуострове Юкатан (Мексика) есть подводная река, увидеть которую могут только самые смелые дайверы. Зеленоватая река подобно туману течет на глубине в несколько метров ниже поверхности воды. Говорят, что она образовалась в результате разрушения древней пещеры.

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Стражи Арктики

Эти сюрреалистичные пейзажи возникают в результате сильных морозов и снегопадов, которые для Севера - нормальное явление. Даже самые обычные деревья могут напоминать бдительных стражей, охраняющих покой в этом далеком месте. 

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Каменная волна

Это естественная горная порода, которая имеет форму высокой разбивающейся океанской волны. Она застыла в юго-западной части Австралии и стала приманкой для туристов. В течение дня цвет скалы меняется в зависимости от окружающего освещения, и это захватывающее зрелище привлекает сюда тысячи путешественников.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких местах планеты не работает гравитация.


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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/20-prirodnyh-yavlenij-kotorye-udaetsya-uvidet-lish-nemnogim-2285965/
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