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10 редких животных, пойманных в объектив камеры

Эти удивительные животные находятся на грани исчезновения

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

10 редких животных, пойманных в объектив камеры

Планета Земля населена миллионами видов животных. Многие из них очень распространены, но есть и такие, что подвергаются опасности или же их не видели годами.

Розовый дельфин

Недавно в Луизиане (штат США, над Мексиканским заливом) был замечен редкий розовый дельфин. Почему у них такой окрас, понятно не до конца, однако это, вероятно, связано с формой альбинизма или редкой генетической мутацией. Амазонская иния является наиболее благополучным видом среди речных дельфинов, но в списках Международной Красной книги она имеет статус "уязвимый вид".

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Или Пика

Это чрезвычайно редкое млекопитающее, которое обнаружили только в 1983 году. С тех пор его опять никто не видел до 2014 года. Собственно, из-за своего редкого появление он и получил название "волшебный кролик". 

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Калифорнийская морская свинья

Морская свинья белого цвета была замечена только 15 раз за 100 лет. Последний раз ее видели в июне 2015 года, в Дании. По последним оценкам ученых, представителей этого вида осталось лишь 5 особей.

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Гигантский кальмар 

Считалось, что гигантские кальмары существовали в больших популяциях, но вряд ли кто-либо когда-нибудь их увидит. Но в последние годы ученые запечатлели гигантских существ в движении. Кадры просто ошеломляющие! 

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Крапчатая сумчатая куница

Некоторые виды австралийской крапчатой сумчатой куницы находятся под угрозой исчезновения, поэтому, когда ее поймали на камеру, пробегавшей через чей-то двор по стечению обстоятельств, это было просто невероятно. 

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Ирбис

Снежные барсы, которые обитают в Центральной и Южной Азии, находится под угрозой исчезновения, поскольку количество этих прекрасных животных в дикой природе резко сократилась с 2003 года. 

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Онцилла

Еще известна, как тигровая кошка, обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Из-за вырубки тропических лесов и массового истребления браконьерами, эту красивую кошку повстречать практически невозможно. 

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Cicurina venii

Один из самых редких видов пауков. Первый его экземпляр был обнаружен в одной из пещер округа Бехар (США). Этот паук не ядовит и слепой, имеет полупрозрачное тельце. По состоянию на сентябрь 2012 года было обнаружено лишь два представителя этого вида.

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Слоновая землеройка 

Этот вид животных густонаселен в дикой местности, но учитывая его скорость и настороженный характер, встретить слоновую землеройку практически невозможно. 

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Пуду

Это самые маленькие представители семейства оленевых. Пуду находятся на грани исчезновения. Малый размер делает их легкой добычей многих хищников. Однако главный враг пуду — человек. Вырубка лесов приводит к сокращению их ареала. 

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Источник: https://12millionov.com/redkie-i-ischezayushhie-zhivotnye-pojmannye-v-obektiv-kamery.html
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