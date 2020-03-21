10 редких животных, пойманных в объектив камеры

Планета Земля населена миллионами видов животных. Многие из них очень распространены, но есть и такие, что подвергаются опасности или же их не видели годами.

Розовый дельфин

Недавно в Луизиане (штат США, над Мексиканским заливом) был замечен редкий розовый дельфин. Почему у них такой окрас, понятно не до конца, однако это, вероятно, связано с формой альбинизма или редкой генетической мутацией. Амазонская иния является наиболее благополучным видом среди речных дельфинов, но в списках Международной Красной книги она имеет статус "уязвимый вид".





Или Пика

Это чрезвычайно редкое млекопитающее, которое обнаружили только в 1983 году. С тех пор его опять никто не видел до 2014 года. Собственно, из-за своего редкого появление он и получил название "волшебный кролик".





Калифорнийская морская свинья

Морская свинья белого цвета была замечена только 15 раз за 100 лет. Последний раз ее видели в июне 2015 года, в Дании. По последним оценкам ученых, представителей этого вида осталось лишь 5 особей.





Гигантский кальмар

Считалось, что гигантские кальмары существовали в больших популяциях, но вряд ли кто-либо когда-нибудь их увидит. Но в последние годы ученые запечатлели гигантских существ в движении. Кадры просто ошеломляющие!





Крапчатая сумчатая куница

Некоторые виды австралийской крапчатой сумчатой куницы находятся под угрозой исчезновения, поэтому, когда ее поймали на камеру, пробегавшей через чей-то двор по стечению обстоятельств, это было просто невероятно.





Ирбис

Снежные барсы, которые обитают в Центральной и Южной Азии, находится под угрозой исчезновения, поскольку количество этих прекрасных животных в дикой природе резко сократилась с 2003 года.





Онцилла

Еще известна, как тигровая кошка, обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Из-за вырубки тропических лесов и массового истребления браконьерами, эту красивую кошку повстречать практически невозможно.





Cicurina venii

Один из самых редких видов пауков. Первый его экземпляр был обнаружен в одной из пещер округа Бехар (США). Этот паук не ядовит и слепой, имеет полупрозрачное тельце. По состоянию на сентябрь 2012 года было обнаружено лишь два представителя этого вида.





Слоновая землеройка

Этот вид животных густонаселен в дикой местности, но учитывая его скорость и настороженный характер, встретить слоновую землеройку практически невозможно.





Пуду

Это самые маленькие представители семейства оленевых. Пуду находятся на грани исчезновения. Малый размер делает их легкой добычей многих хищников. Однако главный враг пуду — человек. Вырубка лесов приводит к сокращению их ареала.





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