Мужские развлечения, которые помогут возобновить близость с природой

Сейчас все мы сидим на карантине и наши главные развлечения - книги, видеоигры, телепрограммы и общение с близкими. Но карантин пройдет и, если повезет, у нас еще будет шанс на нормальное лето. Именно поэтому мы расскажем тебе, чем интересным ты можешь занятся сразу же, как покинешь пределы своей квартиры. Разумеется, вариантов много, но мы возьмем во внимание только самые мужские виды отдыха.

Охота





Если хочется вернуться в "круговорот жизни", пора отправляться на охоту. Преимущества охоты многочисленны. Во-первых, она дает вашей семье шанс получить доступ к качественному постному мясу без антибиотиков и гормонов, которые встречаются в большинстве продающихся в магазинах продуктов. Во-вторых, она возвращает тебе контакт с природой. В-третьих, будешь поддерживать дикую природу, поскольку потраченные на лицензии и оборудование средства передаются агентствам по охране окружающей среды. В-четвертых, даже если ты ничего не подстрелишь, охота дает тебе возможность для усиления дружбы с приятелями, от чего сильно зависит счастье в целом.

Походы





Современный человек беспокоен и несчастлив оттого, что потерял контакт с природой. Каждому мужчине необходимо регулярно возвращаться к природе ради физического и умственного здоровья. Он периодически должен отвлекаться от всего и ночевать под звездами. Так что оставь позади свое рабочее место в офисе, и проведи несколько дней, дыша свежим воздухом и сидя у костра. Еще одно очевидное преимущество походов — это самый бюджетный способ "уйти от всего". Это прекрасная возможность улучшить навыки житья на природе, обрести духовную близость с приятелями, а также побыть наедине с близким человеком.

Гребля на каноэ / каяках





Неспешная гребля и передвижение по воде — одно из величайших удовольствий для мужчины. Занимаешься ли ты этим с девушкой, или наслаждаешься природой в одиночестве, с этим хобби сравнится мало развлечений. И хотя гребля может показаться такой же естественной, как езда на велосипеде, она требует определенных навыков. Начать можно с аренды оборудования, а если понравится, то можно купить себе лодку. Когда освоишь эту науку, то можешь перейти от легких прогулок до многодневных путешествий.

Эти занятия помогут быстро прийти в себя после месяцев взаперти. Будем надеятся, что ждать осталось недолго. Также издание "Комментарии" расскажет, почему мужчине так нужен адреналин.

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