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Расходы туристов в Европе сократились почти на 70%

Больше всего туристические расходы упали в Италии – на 96%

сегодня, 12:17
Автор:

• Татьяна Веремеева

Расходы туристов в Европе сократились почти на 70%

Согласно недавней аналитической записке UBS, туристические расходы по всей Европе в марте упали на 68,4% в годовом исчислении. Об этом пишет Business insider.

В частности, расходы жителей Китая в Европе снизились на 84,6%. Также снизились и расходы жителей других стран. Больше всего сократились расходы туристов в Италии – на 96%. Аналитики прогнозируют, что такая тенденция сохранится во всех европейских странах в апреле.

UBS сообщает, что мартовские расходы на предметы роскоши и услуги в Европе – на товары таких брендов как Chanel, Gucci и Louis Vuitton – сократились на 78% в годовом исчислении.

Аналитики UBS добавляют, что по мере того, как случаи заболевания коронавирусом начинают расти в Европе, сроки снятия ограничений из-за вируса  остаются неопределенными.

Статистика подтверждает недавнее предупреждение Всемирной туристской организации ООН, которая охарактеризовала туризм как "один из наиболее пострадавших от вспышки COVID-19". В заявлении, обновленном во вторник, Туристическая организация заявила, что пересмотрела свой прогноз на 2020 год по международным прибытиям и поступлениям, подчеркнув при этом, что этот прогноз, вероятно, будет дополнительно пересмотрен.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 5106 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 444 случая заражения инфекцией.


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Источник: https://www.businessinsider.com/tourist-spending-across-europe-sees-68-percent-fall-ubs-says-2020-4?fbclid=IwAR1oqqskHK_atEaF78cZV_LM8JPd10Cipe4YhqZUn8_8Omn1Wz8472mbV6M
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