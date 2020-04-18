Расходы туристов в Европе сократились почти на 70%

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Согласно недавней аналитической записке UBS, туристические расходы
по всей Европе в марте упали на 68,4% в годовом исчислении. Об этом пишет Business
insider.
В частности, расходы жителей Китая в Европе снизились на 84,6%. Также
снизились и расходы жителей других стран. Больше всего сократились расходы
туристов в Италии – на 96%. Аналитики прогнозируют, что такая тенденция
сохранится во всех европейских странах в апреле.
UBS сообщает, что мартовские расходы на предметы роскоши и услуги в Европе – на
товары таких брендов как Chanel, Gucci и Louis Vuitton – сократились на 78% в годовом исчислении.
Аналитики UBS добавляют, что по мере того, как случаи заболевания коронавирусом начинают
расти в Европе, сроки снятия ограничений из-за вируса остаются неопределенными.
Статистика подтверждает недавнее предупреждение Всемирной туристской
организации ООН, которая охарактеризовала туризм как "один из наиболее
пострадавших от вспышки COVID-19". В заявлении, обновленном во вторник, Туристическая
организация заявила, что пересмотрела свой прогноз на 2020 год по международным
прибытиям и поступлениям, подчеркнув при этом, что этот прогноз, вероятно, будет
дополнительно пересмотрен.
Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным Центра общественного
здоровья в Украине официально зарегистрировано 5106
случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки
подтвердились еще 444 случая заражения инфекцией.
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