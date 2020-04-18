Коронавирус в Украине: подтверждено еще 444 случая заражения

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Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально
зарегистрировано 5106 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
За последние сутки подтвердились еще 444 случая заражения инфекцией. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 18 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли
133 человека. В то же время 275 человек выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом,
сегодняшня также поступило 1189 сообщений о подозрении заражения заболеванием.
Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 16
637.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 319 случаев;
- Волынская область – 134 случая;
- Днепропетровская область – 104 случая;
- Донецкая область – 14 случаев;
- Житомирская область – 197 случаев;
- Закарпатская область – 166 случаев;
- Запорожская область – 127 случаев;
- Ивано-Франковская область – 462 случая;
- Кировоградская область – 234 случая;
- г. Киев – 770 случаев;
- Киевская область – 280 случаев;
- Львовская область – 221 случай;
- Луганская область – 9 случаев;
- Одесская область – 106 случаев;
- Полтавская область – 49 случаев;
- Ровненская область – 283 случая;
- Сумская область – 82 случая;
- Тернопольская область – 366 случаев;
- Харьковская область – 62 случая;
- Херсонская область – 56 случаев;
- Хмельницкая область – 41 случай;
- Черновицкая область – 840 случаев;
- Черкасская область – 141 случай;
- Черниговская область – 12 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской
областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.
Ранее "Комментарии" писали о сообщениях СМИ, которые сообщают, что в
Украине приняли решение продлить общенациональный карантин
до 23 мая. Соответствующее решение в Кабинете министров Украины должны
озвучить уже в начале следующей недели.
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