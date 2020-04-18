Коронавирус в Украине: подтверждено еще 444 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 5106 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 444 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 18 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 133 человека. В то же время 275 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодняшня также поступило 1189 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 16 637.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 319 случаев;

- Волынская область – 134 случая;

- Днепропетровская область – 104 случая;

- Донецкая область – 14 случаев;

- Житомирская область – 197 случаев;

- Закарпатская область – 166 случаев;

- Запорожская область – 127 случаев;

- Ивано-Франковская область – 462 случая;

- Кировоградская область – 234 случая;

- г. Киев – 770 случаев;

- Киевская область – 280 случаев;

- Львовская область – 221 случай;

- Луганская область – 9 случаев;

- Одесская область – 106 случаев;

- Полтавская область – 49 случаев;

- Ровненская область – 283 случая;

- Сумская область – 82 случая;

- Тернопольская область – 366 случаев;

- Харьковская область – 62 случая;

- Херсонская область – 56 случаев;

- Хмельницкая область – 41 случай;

- Черновицкая область – 840 случаев;

- Черкасская область – 141 случай;

- Черниговская область – 12 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали о сообщениях СМИ, которые сообщают, что в Украине приняли решение продлить общенациональный карантин до 23 мая. Соответствующее решение в Кабинете министров Украины должны озвучить уже в начале следующей недели.

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