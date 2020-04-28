Топ-5 самых умопомрачительных смотровых площадок

Оказавшись на вершине горы или на последнем этаже высокого небоскреба, все мы в первую очередь бросаемся искать смотровую площадку, чтобы оценить с высоты птичьего полета, в какие невероятные места занесла нас судьба. В большинстве случаев все ограничивается очень красивым обзором. Но есть и такие смотровые площадки, которые даже при всей наявной системе безопасности способны пощекотать нервы. Мы с радостью расскажем тебе о пяти из них.

Grand Canyon Skywalk, США





Пожалуй, самая необычная площадка находится в Гранд-Каньоне. Напоминая по форме подкову, этот огромный мост-балкон с прозрачным стеклянным полом нависает над пейзажем каньона и открывает шикарный вид, заставляющий адреналин плескаться в крови.

Водопад Игуасу, Бразилия/Аргентина





Впечатляющий масштабами водопад Игуасу находится на границах Парагвая, Аргентины и Бразилии и никого это природное чудо не оставит равнодушным. Потому там построено несколько площадок, с которых можно полюбоваться мощью и наслушаться рева падающей с 60-80 метров воды.

Маринабей Сэндз Скайпарк, Сингапур





Сингапур открыл одну из самых больших смотровых площадок в Азии в 2010 году. На крыше отеля можно не только любоваться городом с 200-метровой высоты, но и поплавать в бассейне, вода которого будто переливается через край небоскреба.

Башня Бурдж Халифа, ОАЭ





Смотровая площадка расположена на 148 этаже самого высокого здания мира. Ее открыли в 2010 году, и с тех пор посетители могут насладиться видом на самый современный город, вокруг которого раскинулись барханы пустыни.

Aurland Lookout, Норвегия





На потрясающие фьорды Норвегии можно смотреть бесконечно. А одним из самых удачных мест для этого является окраина коммуны Эурланн. Дизайнерская смотровая площадка выполнена в духе скандинавского хюгге, и отлично вписывается в окружающие пейзажи.

Согласись, голова может закрутиться не слабо. Так что если у тебя проблемы с вестибулярным аппаратом - будь осторожен, а может и вообще воздержись от пребывания на такой высоте. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых опасных автодорогах в мире.

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