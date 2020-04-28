Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.04.2020

BTC/USD

7765.12

ETH/USD

197.82

LTC/USD

45.00

НБУ 28.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия Топ-5 самых умопомрачительных смотровых площадок
НОВОСТИ Все новости

Топ-5 самых умопомрачительных смотровых площадок

Даже продуманная система безопасности не лишит вас острых ощущений

сегодня, 15:44
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-5 самых умопомрачительных смотровых площадок

Оказавшись на вершине горы или на последнем этаже высокого небоскреба, все мы в первую очередь бросаемся искать смотровую площадку, чтобы оценить с высоты птичьего полета, в какие невероятные места занесла нас судьба. В большинстве случаев все ограничивается очень красивым обзором. Но есть и такие смотровые площадки, которые даже при всей наявной системе безопасности способны пощекотать нервы. Мы с радостью расскажем тебе о пяти из них.

Grand Canyon Skywalk, США

nUqGl18902DkVD-CNZTLuAKxm.jpg

Пожалуй, самая необычная площадка находится в Гранд-Каньоне. Напоминая по форме подкову, этот огромный мост-балкон с прозрачным стеклянным полом нависает над пейзажем каньона и открывает шикарный вид, заставляющий адреналин плескаться в крови. 

Водопад Игуасу, Бразилия/Аргентина

pjfIhMhWLGqoGPLSgUZ6EZjOB.jpg

Впечатляющий масштабами водопад Игуасу находится на границах Парагвая, Аргентины и Бразилии и никого это природное чудо не оставит равнодушным. Потому там построено несколько площадок, с которых можно полюбоваться мощью и наслушаться рева падающей с 60-80 метров воды. 

Маринабей Сэндз Скайпарк, Сингапур

pa_7slf-h7A7-1KHekGMH6vco.jpg

Сингапур открыл одну из самых больших смотровых площадок в Азии в 2010 году. На крыше отеля можно не только любоваться городом с 200-метровой высоты, но и поплавать в бассейне, вода которого будто переливается через край небоскреба. 

Башня Бурдж Халифа, ОАЭ

jPc0Jn3Q0MG_aC_JzGFDuJ5Re.jpg

Смотровая площадка расположена на 148 этаже самого высокого здания мира. Ее открыли в 2010 году, и с тех пор посетители могут насладиться видом на самый современный город, вокруг которого раскинулись барханы пустыни. 

Aurland Lookout, Норвегия

bvKZsLypOME4bCGtSzy6rylth.jpg

На потрясающие фьорды Норвегии можно смотреть бесконечно. А одним из самых удачных мест для этого является окраина коммуны Эурланн. Дизайнерская смотровая площадка выполнена в духе скандинавского хюгге, и отлично вписывается в окружающие пейзажи. 

Согласись, голова может закрутиться не слабо. Так что если у тебя проблемы с вестибулярным аппаратом - будь осторожен, а может и вообще воздержись от пребывания на такой высоте. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых опасных автодорогах в мире.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/lajfstajl/putesestviya/1212762-zaderzhi-dykhanie-6-golovokruzhitelnykh-smotrovykh-ploschadok
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...