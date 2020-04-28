Болгария планирует начать туристический сезон уже с 1 июля

В правительстве Болгарии приняли решение начать активный туристический сезон в 2020 году уже с 1 июля, несмотря на распространение пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании BGNES со ссылкой на слова министра туризма Болгарии Николины Ангелковой.

По словам министра, страна планирует начать подготовку с 15 июня, а уже к 1 июля начать "активный летний сезон". Министры туризма Европейского союза собирались на онлайн-встречу, где было отмечено, что туризм составляет 12% ВВП Болгарии, а в сфере туризма работают 11% от трудоспособного населения болгар.

Ангелкова также рассказала, что Болгария стремится обеспечить туризм высокого качества за счет большого числа возможностей. В Болгарии надеются, что кризис сделает страну и туризм сильнее, несмотря на сложности на текущем этапе.

На момент публикации в Болгарии коронавирусом Covid-19 заболели 1387 человек, из которых 58 умерли, 222 выздоровели, а еще 1107 продолжают болеть.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия планирует открыть Колизей, Помпеи и другие музеи и достопримечательности уже в мае 2020 года.

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