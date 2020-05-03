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Во время карантина Юлия Мендель похвасталась поездкой в Китай

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель вспомнила о поездке в китайские горы, где снимали фильм "Аватар"

сегодня, 11:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Во время карантина Юлия Мендель похвасталась поездкой в Китай

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель вспомнила о своей поездке в китайский город Чжанцзяцзе, где успела побывать еще до закрытия границ из-за карантина. Об этом она сделала пост в своем Instagram.

Мендель снялась на фоне скалистых гор, где, по ее словам, голливудский режиссер Стивен Спилберг снимал свою знаменитую ленту "Аватар".

"Во время карантина тоже вспоминаю путешествия. Скалы, известные как горы Аватара, в китайском Чжанцзяцзе произвели особое впечатление!", - указала она в описании к небольшому репортажу о популярной локации среди туристов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлию Мендель заподозрили в романе с президентом Владимиром Зеленским из-за фотографии для журнала The Guardian. На ней Мендель стоит за спиной гаранта, сидящего в кресле, положив руку в изголовье на спинку.

"Вот скажи... А Мендель твоя жена? Может любовница? Ну только честно. Или ты не знал, что ПО ПРОТОКОЛУ... за спиной, положив руку на кресло или на плечо, может быть ТОЛЬКО ЖЕНА - первая леди", - обратился в своей публикации общественный деятель и политолог Михаил Чаплыга к Зеленскому. 



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