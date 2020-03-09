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Зеленского обвинили в любовном романе с Юлией Мендель

Политолог Михаил Чаплыга резко раскритиковал нарушение протокола во время совместной фотографии Мендель и Зеленского для The Guardian

сегодня, 19:20 1315
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленского обвинили в любовном романе с Юлией Мендель

Фотография для британского издания The Guardian, которая облетела за выходные весь мир, где изображен президент Украины Владимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель, дала повод для очередного скандала и громких обсуждений в сети. Свою острую позицию выразил на своей странице в Facebook общественный деятель и политолог Михаил Чаплыга.


Так, по его мнению, своей публикацией Мендель не только проявила нарушение президентского протокола, который действует во всех странах Европы, но и публично заявила свои права на гаранта Конституции как на мужчину.

"Вот скажи... А Мендель твоя жена? Может любовница? Ну только честно. Или ты не знал, что ПО ПРОТОКОЛУ... за спиной, положив руку на кресло или на плечо, может быть ТОЛЬКО ЖЕНА - первая леди", - обратился в своей публикации Чаплыга к Зеленскому. 

Политолог резко осудил поступок Мендель, заявив, что он оскорбляет супругу гаранта Елену Зеленскую.

"Ты понимаешь, что теперь она либо твоя жена либо любовница, демонстрирующая миру свой статус? Ты понимаешь, что ты унизил первую леди? Ты понимаешь КТО такая Мендель, как знаю это я? Ты понимаешь, что она ЗНАЛА ВСЕ?! Ты понимаешь, что она сообщила миру, что она твоя "моника левински"? Ты понимаешь, что она сообщила, что на работе "она заменяет тебе жену" и хочет признания себя как любовница?", - возмущенно резюмировал Чаплыга.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский гарант Владимир Зеленский поздравил женщин страны с праздником 8 марта.




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