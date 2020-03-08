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Зеленский поздравил женщин с праздником 8 марта

Президент вспомнил о подвигах женщин в повседневной жизни

сегодня, 12:28
Автор:

• Сергей Медведев

Зеленский поздравил женщин с праздником 8 марта

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем. Соответствующее обращение появилось на странице главы государства в соцсети  Facebook.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - указано в сообщении. 

Президент также заявил о готовности помогать во всем, "чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа". Зеленский пожелал женщинам, чтобы их мечты сбывались.


Как сообщал портал "Комментарии", в новогоднем поздравлении Зеленского обнаружили сексизм.


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