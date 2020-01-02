В новогоднем поздравлении Зеленского обнаружили сексизм

В своей резонансной новогодней речи президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько десятков ипостасей разных украинцев, используя лишь мужской род, и лишь единожды упомянул женское лицо, используя термин "домохозяйка". Такое наблюдение сделала журналистка Юлия Дукач в своем блоге в издании "Тексты".

"Я считала, сколько женщин он вспомнит в своем условном перечне таких разных украинский. А назвал он немало. Адвокат, сангвиник, тот, кто платит налоги, агроном... - всего около 30 персонажей. Все такие разные и такие ... мужчины. И среди них только одна женщина. И знаете кто она? "Обычная домохозяйка", - указано в авторском материале.

Так, по словам журналиста, принятие Кабинетом министров нового правила правописания с феминитивами в украинском языке совершило серьезный шаг для приближения к гендерному равенству и отождествления серьезных "мужских" профессий с женщинами. Поэтому Дукач допустила в своем материале вероятность, что президент еще не "полюбил" название профессий в женском роде.

"Возможно, говоря, "тот, кто платит налоги", Владимир Зеленский просто имел в виду и мужчин, и женщин. Однако зачем тогда в своей речи дважды (!) дискриминировать мужчин, не имеющих постоянной работы и ведут домашнее хозяйство? И зачем вспоминать женщин только как домохозяек?", - удивляется журналист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский накануне Нового года позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы поздравить, чем заслужил волну негатива в сети.