Зеленский поздравил Путина с Новым годом и договорился о новых списках

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент России
Владимир Путин поздравили друг друга по телефону с Новым годом. Об этом
сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также во время телефонного разговора лидеры двух стран поздравили друг друга с тем, что состоялся обмен пленными, заключение газового контакта.
Также президенты обсудили вопрос освобождения удерживаемых
украинцев и крымчан и приняли решение безотлагательно перейти к согласованию списков.
"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе произойдет в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан
В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.
30 декабря Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
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