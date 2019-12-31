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Зеленский поздравил Путина с Новым годом и договорился о новых списках

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

сегодня, 12:37
Автор:

• Наталья Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин поздравили друг друга по телефону с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также во время телефонного разговора лидеры двух стран поздравили друг друга с тем, что состоялся обмен пленными, заключение газового контакта. 

Также президенты обсудили вопрос освобождения удерживаемых украинцев и крымчан и приняли решение безотлагательно перейти к согласованию списков.

 "Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе произойдет в ближайшее время", - говорится в сообщении.  

Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан

В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.

30 декабря Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.  Это соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом".

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Источник: https://comments.ua/
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