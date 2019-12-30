Украина подписала газовую «мировую» с Россией

Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина.



"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже... Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", - написал чиновник в своем Facebook.



Лищина добавил, что не может раскрыть подробностей сделки, так как документ конфиденциален. С украинской стороны соглашение подписал министр юстиции Денис Малюська, с российской — заместитель главы правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.



По словам заместителя главы Минюста, "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом".





Как сообщал сайт "Комментарии", во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму 7,4 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".



Кабинет министров обнародовал Протокол по итогам "газовых" переговоров, который подписали представители Украины, России и Европейской Комиссии. Позже правительство одобрило подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа.