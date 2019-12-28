Кабмин одобрил "мировую" с российским "Газпромом"

Правительство одобрило подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа.

Суть договоренностей состоит в том, что Украина отказывается от претензий на сумму 7,4 млрд долларов по антимонопольному делу. Распоряжение Кабмина опубликовано на правительственном портале.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли", - говорится в документе.

Подписать "мировую" уполномочили главу минюста Дениса Малюську.

Отмечается, что речь идет об отказе Украины от штрафов, наложенных на "Газпром" Антимонопольным комитетом Украины. Отказ от штрафа — одно из условий для подписания контракта на транзит газа по территории Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сертифицировала оператора газотранспортной системы Украины.