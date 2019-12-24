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Оператор ГТС получил лицензию на транзит газа

НКРЭКУ завершила анбандлинг «Нафтогаза»

сегодня, 16:51
Автор:

• Мария Чиренко

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сертифицировала оператора газотранспортной системы Украины. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа", - заявил руководитель Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Так, украинскому оператору ГТС выдали лицензию на транзит газа с 1 января 2020 года.

Таким образом, НКРЭКУ завершила процесс  анбандлинга "Нафтогаза", который предусматривает отделение от НАК услуги по транспортировке газа. Данный процесс является частью выполнения закона о рынке газа и требований Третьего энергопакета Евросоюза.

Как сообщал сайт "Комментарии", 15 ноября Верховная Рада приняла закон об анбандлинге "Нафтогаза". По словам премьер-министра Алексея Гончарука, единственным владельцем украинской газотранспортной системы остается государство. Єксперты дали оценку закону об анбандлинге.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" утвердил проект финансового плана группы компаний на 2020 год с учетом анбандлинга компании. Согласно документу, НАК потеряет из-за  анбандлинга 13 млрд грн. 

Ранее "Комментарии" писали, что в Европейском энергетическом обществе сертифицировали компанию "Оператор ГТС Украины"

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