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Оператор ГТС Украины получил сертификацию ЕС

В Европейском энергетическом сообществе отметили, что НКРЭКУ необходимо будет контролировать деятельность Оператора ГТС Украины

17 декабря 2019, 20:50
Автор:

• Татьяна Веремеева

Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) получил сертификацию Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского энергетического сообщества.

В сообщении отмечается, что Оператор ГТС создан в соответствии с европейским законодательством. Также  в Европейском энергетическом обществе напоминают, что компания станет независимым системным оператором с 1 января 2020 года.

Сертификацию будет проводить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая должна следить за финансовой деятельностью Оператора ГТС, на которую могут влиять несанкционированные заборы газа и платежные обязательства. После отделения компании от "Нафтогаза" НКРЭКУ необходимо будет оценить насколько на самом деле Оператор ГТС юридически независим от "Нафтогаза".

Ранее "Комментарии" писали, что операторы ГТС Украины и Польши подписали соглашение о сотрудничестве, которое базируется на законодательстве ЕС.

Источник: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/operator-gts-poluchil-sertifikatsiyu-evrosoyuza
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