Оператор ГТС Украины получил сертификацию ЕС

Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) получил сертификацию Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского энергетического сообщества.



В сообщении отмечается, что Оператор ГТС создан в соответствии с европейским законодательством. Также в Европейском энергетическом обществе напоминают, что компания станет независимым системным оператором с 1 января 2020 года.

Сертификацию будет проводить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая должна следить за финансовой деятельностью Оператора ГТС, на которую могут влиять несанкционированные заборы газа и платежные обязательства. После отделения компании от "Нафтогаза" НКРЭКУ необходимо будет оценить насколько на самом деле Оператор ГТС юридически независим от "Нафтогаза".

Ранее "Комментарии" писали, что операторы ГТС Украины и Польши подписали соглашение о сотрудничестве, которое базируется на законодательстве ЕС.