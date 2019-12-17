Оператор ГТС Украины получил сертификацию ЕС

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Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) получил
сертификацию Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского
энергетического сообщества.
В сообщении отмечается, что Оператор ГТС создан в
соответствии с европейским законодательством. Также в Европейском энергетическом обществе
напоминают, что компания станет независимым системным оператором с 1 января
2020 года.
Сертификацию будет проводить Национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭКУ), которая должна следить за финансовой деятельностью Оператора
ГТС, на которую могут влиять несанкционированные заборы газа и платежные
обязательства. После отделения компании от "Нафтогаза" НКРЭКУ необходимо будет
оценить насколько на самом деле Оператор ГТС юридически независим от "Нафтогаза".
Ранее "Комментарии" писали, что операторы ГТС Украины и
Польши подписали
соглашение о сотрудничестве, которое базируется на законодательстве ЕС.
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