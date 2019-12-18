«Нафтогаз» потеряет 13 млрд гривень прибыли из-за анбандлинга

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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" утвердил проект
финансового плана группы компаний на 2020 год. План составлен с учетом анбандлинга
компании. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Председатель правления отметил, что отделение компаний, которые
занимаются транзитом газа заберут у НАКа 13 млрд грн. чистой прибыли в
следующем году. Коболев отметил, что в финплане предусмотрена продажа активов,
поэтому фактически потери будут больше. В то же время "Нафтогаз" согласно
финплану останется прибыльной организацией.
Кроме того, Андрей Коболев заявил, что подземные хранилища газа
(ПХГ) останутся в группе "Нафтогаз" и в ближайшем будущем не планируется их
отделение.
Также глава "Нафтогаза" сообщил, что все долги, которые связаны с
бизнесом по транзиту газа, а также претензии к компании со стороны групп
Дмитрия Фирташа, "Приват", "УкрГазЭнерго" не перейдут к новому предприятию –
Оператор ГТС Украины будет компанией с чистой репутацией.
Ранее "Комментарии" писали, что в Европейском энергетическом
обществе сертифицировали
компанию "Оператор ГТС Украины".
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