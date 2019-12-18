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«Нафтогаз» потеряет 13 млрд гривень прибыли из-за анбандлинга

Не смотря на финансовые потери из-за анбандлинга «Нафтогаз» останется прибыльной организацией

18 декабря 2019, 19:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" утвердил проект финансового плана группы компаний на 2020 год. План составлен с учетом анбандлинга компании. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Председатель правления отметил, что отделение компаний, которые занимаются транзитом газа заберут у НАКа 13 млрд грн. чистой прибыли в следующем году. Коболев отметил, что в финплане предусмотрена продажа активов, поэтому фактически потери будут больше. В то же время "Нафтогаз" согласно финплану останется прибыльной организацией.

Кроме того, Андрей Коболев заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) останутся в группе "Нафтогаз" и в ближайшем будущем не планируется их отделение.

Также глава "Нафтогаза" сообщил, что все долги, которые связаны с бизнесом по транзиту газа, а также претензии к компании со стороны групп Дмитрия Фирташа, "Приват", "УкрГазЭнерго" не перейдут к новому предприятию – Оператор ГТС Украины будет компанией с чистой репутацией.

Ранее "Комментарии" писали, что в Европейском энергетическом обществе сертифицировали компанию "Оператор ГТС Украины"

Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/631198.html
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