Кабмин обнародовал Протокол газовых переговоров

Кабинет министров обнародовал Протокол трехсторонних переговоров (Еврокомиссия, Украина, Россия) о транзите российского газа по территории Украины, который составлен на русском языке.



Свою подпись под документом поставили вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, помощник президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, а также вице-премьер России Дмитрий Козак и министр энергетики РФ Александр Новак.



Также протокол подписали исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон и руководитель российского "Газпрома" Алексей Миллер.



Согласно протоколу, Оператор ГТС забронирует для транзита российского газа мощности в 2020 году 65 млрд куб.м газа, в 2021 — 2024 включительно по 40 млрд кубометров газа при условии формирования конкурентного с точки зрения РФ тарифа. Протокол предусматривает возможность продления договора о транзите на 10 лет.



Данным протоколом Еврокомиссия гарантирует сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины" в соответствии с нормами ЕС и украинским законодательством.



Касательно финансовых вопросов, то Россия обязалась выплатить Украине 2,9 млрд долл по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря текущего года. В то же время, все остальные арбитражные иски "Газпрома" и "Нафтогаза" друг к другу, по которым не приняты решения, должны быть отменены. В частности, речь идет о исках на 12,2 млрд долл. и 33 млрд кубометров газа. Кроме того, Киев должна отказаться от требований по решениям Антимонопольного комитета Украины, по которым только объем штрафа и пени превышает 7,4 млрд долл.



Согласно протоколу, стороны должны выполнить все условия и подписать соглашения до 29 декабря 2019 года.



Кроме того, документ допускает возможность покупки Украиной российского газа "с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NGG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок".

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил о подписании договора на транзит российского газа сроком на 5 лет с возможностью его пролонгации сроком на 10 лет.

