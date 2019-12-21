Кремль заплатит по "Стокгольму": Украина и Россия согласовали контракт на транзит газа на 5 лет

Россия и Украина подпишут контракт о транзите российского газа по украинской территории в Евросоюз сроком на 5 лет. Об этом заявил на брифинге министр энергетики Алексей Оржель.

"Новости хорошие ... Теперь очень важно поработать, реализовать это практически на юридических документах ... Что очень важно - транзит будет", - сказал чиновник.

По словам министра, в документе предусмотрена его пролонгация сроком на 10 лет.

"Транзит на 5 лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые предусмотрены на первые 5 лет, еще на следующие 10 лет. Объемы, которые в дальнейшем могут быть пересмотрены или просто продлены на следующие 10 лет", - сказал он.



Оржель пояснил, что контрактом гарантируется минимальный объем транзита в размере 65 млрд куб. м в первый год контракта и по 40 млрд кубометров газа в следующие 4 года.

