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Кремль заплатит по "Стокгольму": Украина и Россия согласовали контракт на транзит газа на 5 лет

Контракт на транзит газа могут продлить после 2024 года, - Оржель

сегодня, 12:47
Автор:

• Мария Чиренко

Россия и Украина подпишут контракт о транзите российского газа по украинской территории в Евросоюз сроком на 5 лет. Об этом заявил на брифинге министр энергетики Алексей Оржель.

"Новости хорошие ... Теперь очень важно поработать, реализовать это практически на юридических документах ... Что очень важно - транзит будет", - сказал чиновник.

По словам министра, в документе предусмотрена его пролонгация сроком на 10 лет.

"Транзит на 5 лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые предусмотрены на первые 5 лет, еще на следующие 10 лет. Объемы, которые в дальнейшем могут быть пересмотрены или просто продлены на следующие 10 лет", - сказал он.

Оржель пояснил, что контрактом гарантируется минимальный объем транзита в размере 65 млрд куб. м в первый год контракта и по 40 млрд кубометров газа в следующие 4 года.

Также министр добавил, что Россия выплатит долг Украине по решению Стокгольмского арбитража.

"Величина (транзита), которая зафиксирована в решениях Стокгольмского арбитража будет выплачена деньгами и будет выплачена, если мы соответственно реализуем все позиции пакетные еще до Нового года. То есть Украина, непосредственно компания НАК "Нафтогаз" получит по решению Стокгольма три миллиарда долларов, то есть 2,9 млрд", - сказал Оржель.

Как сообщал сайт "Комментарии", 20 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли договоренности касательно принципиальных позиций по транзиту газа через территорию нашей страны в страны Евросоюза. Также известно, что была достигнута договоренность об урегулировании взаимных претензий.
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