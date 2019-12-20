Украина, Россия и Еврокомиссия окончательно договорились о транзите газа

Представители Украины России и Европейской комиссии сегодня достигли остаточной договоренности касательно принципиальных позиций касательно транзита газа через территорию нашей страны в страны Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в пятницу вечером на своей странице в Facebook.



Отмечается, что договорились также об урегулировании взаимных претензий. Правда, подробности пока не известны. Их обещают озвучить завтра в Офисе президента на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, в также исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 20 декабря в Минске состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины. Представители Еврокомиссии непосредственно не присутствовали на переговорах – приняли участие в онлайн-режиме.

Кроме того, мы писали, что составили протокол, который будет способствовать скорейшему подписанию договора о транзите российского газа через территорию нашей страны.