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Украина, Россия и Еврокомиссия окончательно договорились о транзите газа

Представители Украины, России и ЕС выяснили все принципиальные позиции

20 декабря 2019, 22:05
Автор:

• Татьяна Веремеева

Представители Украины России и Европейской комиссии сегодня достигли остаточной договоренности касательно принципиальных позиций касательно транзита газа через территорию нашей страны в страны Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в пятницу вечером на своей странице в Facebook.

Отмечается, что договорились также об урегулировании взаимных претензий. Правда, подробности пока не известны. Их обещают озвучить завтра в Офисе президента на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, в также исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. 

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 20 декабря в Минске состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины. Представители Еврокомиссии непосредственно не присутствовали на переговорах – приняли участие в онлайн-режиме.

Кроме того, мы писали, что составили протокол, который будет способствовать скорейшему подписанию договора о транзите российского газа через территорию нашей страны.

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