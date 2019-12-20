Украина, Россия и Еврокомиссия окончательно договорились о транзите газа

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Представители Украины России и Европейской комиссии сегодня
достигли остаточной договоренности касательно принципиальных позиций касательно
транзита газа через территорию нашей страны в страны Европейского союза. Об
этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в пятницу вечером на своей
странице в Facebook.
Отмечается, что договорились также об урегулировании взаимных претензий. Правда, подробности пока не известны. Их обещают озвучить завтра в Офисе президента на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, в также исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 20 декабря в Минске
состоялись трехсторонние переговоры
по транзиту газа через территорию Украины. Представители Еврокомиссии
непосредственно не присутствовали на переговорах – приняли участие в
онлайн-режиме.
Кроме того, мы писали, что составили
протокол, который будет способствовать скорейшему подписанию договора о
транзите российского газа через территорию нашей страны.
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