Сегодня в Минске продолжатся газовые переговоры в трехстороннем формате

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Сегодня, 20 декабря, в Минске продолжатся переговоры в трехстороннем формате о транспортировке газа. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Отмечается, что Еврокомиссия примет участие в
переговорах в онлайн-режиме. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей
Оржель рассказал, что независимо от места переговоров или обстановки наша сторона будет отстаивать
украинскую позицию.
"Нам необходимо получить справедливую оплату за
транспортировку газа по Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От
этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на
транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению
цены на газ", – подчеркнул Оржель.
Напомним, один из этапов трехсторонних газовых
переговоров состоялся вчера, 19 декабря, в Берлине. Там Украина, Россия
и Еврокомиссия составили протокол, который будет способствовать скорейшему подписанию
договора о транзите российского газа через территорию нашей страны. Как
отметил Оржель, теперь эти наработки необходимо согласовать руководству Украины
и России.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Берлине начался пятый раунд переговоров о транзите российского газа по территории
Украины.
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