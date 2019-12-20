Сегодня в Минске продолжатся газовые переговоры в трехстороннем формате

Сегодня, 20 декабря, в Минске продолжатся переговоры в трехстороннем формате о транспортировке газа. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что Еврокомиссия примет участие в переговорах в онлайн-режиме. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал, что независимо от места переговоров или обстановки наша сторона будет отстаивать украинскую позицию.

"Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа по Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ", – подчеркнул Оржель.

Напомним, один из этапов трехсторонних газовых переговоров состоялся вчера, 19 декабря, в Берлине. Там Украина, Россия и Еврокомиссия составили протокол, который будет способствовать скорейшему подписанию договора о транзите российского газа через территорию нашей страны. Как отметил Оржель, теперь эти наработки необходимо согласовать руководству Украины и России.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Берлине начался пятый раунд переговоров о транзите российского газа по территории Украины.