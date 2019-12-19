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Украина, Россия и Еврокомиссия еще на шаг приблизились к подписанию договора о транзите газа

Договор о транзите газа из России в Европу через территорию Украины стороны подпишут после согласования в Киеве и Москве

19 декабря 2019, 22:58
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украина, Россия и Еврокомиссия составили протокол, который будет способствовать скорейшему подписанию договора о транзите российского газа через территорию нашей страны. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает "Интерфакс-Украина".

Глава ведомства сообщил, что стороны во время встречи в Берлине сегодня провели серьезную работу и создали протокол, который еще на шаг приблизил к подписанию финальных договоров. Оржель также отметил, что теперь эти наработки предстоит согласовать политическому руководству Украины и России. Он отметил, что уверен, что в ближайшее время удастся достичь результата, который будет устраивать все стороны.

Ранее "Комментарии" писали, что в январе 2020 года оптовая цена газа для населения, а также для производителей тепла и других защищенных потребителей, которые получают газ в рамках специальных обязательств составит 5500 грн. за 1000 куб. м газа без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку. Эта стоимость на 12% ниже, чем в январе 2019 года.

Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/631520.html
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