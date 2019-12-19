Украина, Россия и Еврокомиссия еще на шаг приблизились к подписанию договора о транзите газа

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Украина, Россия и Еврокомиссия составили протокол, который будет
способствовать скорейшему подписанию договора о транзите российского газа через
территорию нашей страны. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей
среды Украины Алексей Оржель, передает "Интерфакс-Украина".
Глава ведомства сообщил, что стороны во время встречи в Берлине сегодня
провели серьезную работу и создали протокол, который еще на шаг приблизил к
подписанию финальных договоров. Оржель также отметил, что теперь эти наработки
предстоит согласовать политическому руководству Украины и России. Он отметил,
что уверен, что в ближайшее время удастся достичь результата, который будет
устраивать все стороны.
Ранее "Комментарии" писали, что в январе 2020 года оптовая цена
газа для населения, а также для производителей тепла и других защищенных
потребителей, которые получают газ в рамках специальных обязательств составит
5500 грн. за 1000 куб. м газа без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на
транспортировку. Эта стоимость на 12% ниже, чем в январе 2019 года.
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