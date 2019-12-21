Украина отзывает «газовые» иски против России из международных арбитражей

Украина согласилась отозвать иски против российского "Газпрома" в международных судах. Об этом заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.



"Мы урегулируем вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако уже у нас есть образ того, договоренности по транзиту. Поэтому в данном случае - пакетное решение предусматривает млрд четко определены. Решение о других - будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - сказал министр.



Отметим, речь идет об иске против "Газпрома" на сумму 2,9 млрд долл., которые российская сторона должна выплатить НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил о подписании договора на транзит российского газа сроком на 5 лет с возможностью его пролонгации сроком на 10 лет.





