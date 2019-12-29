Слезы, цветы и объятия: как встречали пленных украинцев

Сегодня, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Самолет с освобожденными приземлился в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) около 21:25.Возле взлетной полосы освобожденных ожидали родственники и близкие, а также большое количество журналистов и официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь, Зеленский тепло приветствовал освобожденных украинцев и поблагодарил всех причастных к освобождению.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории", - сообщили в Офисе президента.

Как пояснил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в разговоре с журналистами hromadske, Украина в целом добилась освобождения 80 человек, но четверо после обмена решили остаться на неподконтрольной территории Донбасса - "у них там семьи".

В то же время Украина передавала подконтрольным России боевикам 141 человек. При этом 14 из них не захотели ехать на восторженные Россией территории.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сенцов усомнился в целесообразности обмена пленными с ОРДЛО.

