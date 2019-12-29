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Слезы, цветы и объятия: как встречали пленных украинцев

Бывших пленников в аэропорту ждали родственники и Владимир Зеленский

29 декабря 2019, 22:57
Автор:

• Ростопира Наталья

Сегодня, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76". 

Самолет с освобожденными приземлился в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) около 21:25.Возле взлетной полосы освобожденных ожидали родственники и близкие, а также большое количество журналистов и официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь, Зеленский тепло приветствовал освобожденных украинцев и поблагодарил всех причастных к освобождению.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории", - сообщили в Офисе президента.

Как пояснил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в разговоре с журналистами hromadske, Украина в целом добилась освобождения 80 человек, но четверо после обмена решили остаться на неподконтрольной территории Донбасса - "у них там семьи".

В то же время Украина передавала подконтрольным России боевикам 141 человек. При этом 14 из них не захотели ехать на восторженные Россией территории.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сенцов усомнился в целесообразности обмена пленными с ОРДЛО.

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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/497161437847816/
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