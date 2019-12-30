Обмен пленными: названы самые одиозные лица, выданные боевикам

В Сети обнародовали информацию о том, кто именно был среди переданных в ОРДЛО людей в рамках обмена пленными. Список опубликовало издание "Цензор".



"По списку затребованных РФ становится абсолютно ясно, кто стоит за всеми этими страшными терактами и преступлениями. Вот за что взяла на себя ответственность Россия", - отметил журналист Юрий Бутусов.



Среди наиболее противоречивых решений обмена - бойцы киевского "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко, и замкомандира подразделения Олег Янишевский. Их обвиняют в расстреле 48 героев Небесной сотни на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.



Также выданы оккупантам Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков, Владимир Дворников. Они были участниками киевского Антимайдана, а 22 февраля 2015 года совершили теракт возле Дворца спорта в Харькове. В результате погибли 4 человека, в том числе 15-летний подросток и 18-летний студент. Также передан организатор террористической группы в Харькове Игорь Джадан.



Среди обмененных террористы группы "Мангуст" Евгений Дружинин, Александр Стельникович и Виктор Скрипник, которые 9 мая 2014 года устроили бойню в городском управление милиции Мариуполя. В результате погибло 6 правоохранителей и добровольцев, а также 3 мирных жителя.



Переданы наемный убийца Максим Мисяк, который застрелил нескольких бизнесменов в Харькове, и Николай Рубан, который принес на позиции украинских бойцов мину в банке с медом. Из-за взрыва погиб один боец, у него осталась жена и пятеро детей.



В число обмененных входил и депутат Шахтерского горсовета от Партии регионов, фермер Николай Бутрименко, который 29 июля 2014 года навел боевиков на группу подполковника Лысенко. В результате, погибли 9 спецназовцев, одного убили в плену, 5 попало в плен.



Украина отдала агента российских спецслужб, киллера Артура Денисултанова, который был ранен во время покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву.



В ОРДЛО переданы бразильский наемник Рафаэль Лусварги и российский танкист Руслан Гаджиев, который попал в плен под Дебальцево.



Выдан и подозреваемый по одесскому "делу 2 мая", бывший оперуполномоченный милиции Сергей Долженков, а также 10 человек, подозреваемых в серии терактов в Одессе в 2015 году.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", вчера состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.

