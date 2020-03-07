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Владимир Зеленский появился на обложке британского журнала The Guardian

В журнале The Guardian вышло интервью украинского президента Владимира Зеленского

сегодня, 17:50
Автор:

• Татьяна Веремеева

Владимир Зеленский появился на обложке британского журнала The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке одного из самых известных журналов в мире – британского The Guardian. Глава государства на основном фото смеется и сидит на столе.

Также в журнале, свежий номер которого увидел мир в субботу, 7 марта, опубликована статья "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится". Статья также проиллюстрирована еще 2 фото украинского президента, на которых Зеленский запечатлен в той же локации, что и на заглавном фото.

Кроме того, стоит отметить, что вчера пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала у себя в Facebook пост, в котором анонсировала, что сегодня выйдет свежий номер известного европейского журнала с Владимиром Зеленским на обложке, но она не уточнила, какой это именно журнал.

Сегодня же Мендель опубликовала пост, в котором уже указала эту информацию.

Ранее "Комментарии" писали, что украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что у Украины, возможно, больше не будет шанса поменять правительство, чтобы сделать его эффективным. Сообщается, что президент Украины поддерживает перестановки в Кабинете министров, которые заставили занервничать инвесторов и встревожили избирателей.


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