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"Дело не в ваших личных рейтингах": Зеленский пояснил, почему поменяли Кабмин

По словам президента Владимира Зеленского, дело не в рейтингах и не в риске уйти в отставку

сегодня, 16:10
Автор:

• Таисия Ерохина

"Дело не в ваших личных рейтингах": Зеленский пояснил, почему поменяли Кабмин

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины, возможно, больше не будет шанса поменять правительство, чтобы сделать его эффективным. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Сообщается, что президент Украины поддерживает перестановки в Кабинете министров, которые заставили занервничать инвесторов и встревожили избирателей.

"Нужно было реагировать на эффективность работы Кабинета (Министров, – ред.), – сказал Владимир Зеленский. – Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения".

Также гарант добавил, что после обновления Кабмина курс страны не поменяется: продолжат сотрудничество с МВФ, внедрение земельной реформы, разработку законопроекта о банках, который не позволит бывшим владельцам возвращать их.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что Зеленский уверяет, что олигархи не имеют никакого влияния на его правительство. По его мнению, каждый топ-менеджер работал на того или иного олигарха, а они – "нанимают лучших".


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Источник: https://www.bloombergquint.com/business/ukrainian-leader-backs-calamitous-reshuffle-to-deliver-results
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