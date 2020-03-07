Каждый менеджер в Украине работал на того или иного олигарха – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи не имеют никакого влияния на украинское правительство. Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg.

Так, издание пишет, что вновь прибывшие члены Кабмина предвещают возвращение огромного влияния класса миллиардеров Украины на политику. Говорится, что спекуляции о связях между Зеленским и бывшим деловым партнером Игорем Коломойским сохраняются, несмотря на многочисленные опровержения со стороны обоих. В частности, в статье указывается, что новый глава Кабмина Денис Шмыгаль возглавлял энергетическую компанию, принадлежащую Ринату Ахметову, богатейшему человеку Украины. Но Зеленский уверяет, что олигархи не имеют никакого влияния на его правительство.

"Им принадлежит 70-80% активов в этой стране, - сказал президент. - Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать".

По словам гаранта, новое правительство имеет все шансы доказать, что ныне сомневающиеся не правы.

Ранее "Комментарии" писали, что названы сильные и слабые стороны обновленного состава министров во главе с Денисом Шмыгалем.

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