Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 07.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Каждый менеджер в Украине работал на того или иного олигарха – Зеленский
НОВОСТИ Все новости

Каждый менеджер в Украине работал на того или иного олигарха – Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о перезагрузке Кабмина в интервью изданию Bloomberg

сегодня, 14:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Каждый менеджер в Украине работал на того или иного олигарха – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи не имеют никакого влияния на украинское правительство. Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg.

Так, издание пишет, что вновь прибывшие члены Кабмина предвещают возвращение огромного влияния класса миллиардеров Украины на политику. Говорится, что спекуляции о связях между Зеленским и бывшим деловым партнером Игорем Коломойским сохраняются, несмотря на многочисленные опровержения со стороны обоих. В частности, в статье указывается, что новый глава Кабмина Денис Шмыгаль возглавлял энергетическую компанию, принадлежащую Ринату Ахметову, богатейшему человеку Украины. Но Зеленский уверяет, что олигархи не имеют никакого влияния на его правительство.

"Им принадлежит 70-80% активов в этой стране, - сказал президент. - Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать".

По словам гаранта, новое правительство имеет все шансы доказать, что ныне сомневающиеся не правы.

Ранее "Комментарии" писали, что названы сильные и слабые стороны обновленного состава министров во главе с Денисом Шмыгалем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloombergquint.com/business/ukrainian-leader-backs-calamitous-reshuffle-to-deliver-results?fbclid=IwAR1b3W9KF4q1vVL0r_88n-UiRHNeieBDSVXngPOPuonAzWZCg04nL-Wtnvc
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...