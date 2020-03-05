Кабмин Шмыгаля: названы сильные и слабые стороны обновленного состава министров

Эксперты оценили для издания "Комментарии" новый Кабинет министров Украины. В том числе выделили сильные и слабые места правительства Дениса Шмыгаля, а также, когда и по каким причинам может произойти новое переформатирование высшей исполнительной власти.

"Было, местами, стыдно и неприятно за то, что происходило в зале заседаний ВР"

Политтехнолог Александр Курбан считает, что Украина вчера вдоволь натешилась, наблюдая за парламентскими баталиями вокруг переформатирования Кабмина.

"Президент подтвердил своё реноме успешного шоумена и любителя скетчей. Кадры того как он выяснял отношения с депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко, отдельные фразы и общий стиль выступления, нелепый телесуфлер возле трибуны, облетели весь интернет. Скучно не было, – подчеркивает Курбан. – Было, местами, стыдно и неприятно за то, что происходило в зале заседаний ВР".

Вместе с тем, отмечает политтехнолог, после этого нелепого шоу появилось чувство легкого оптимизма от нового состава Кабмина.

"Наконец-то закончился детский садик – с самокатами, обзываниями, ябедничеством и истериками по любому поводу. Новый премьер Денис Шмыгаль, не может не вызывать симпатии, как технократ и успешный менеджер. Вместо министра-грантоеда в оборонном ведомстве мы получили кадрового военного (главой Минобороны вместо гражданского Андрея Загороднюка стал генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран – прим. ред.). Неплохо умеет работать Кулеба (Дмитрий Кулеб стал главой МИД, а Вадим Пристайко с этого поста ушел на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, которую ранее занимал Кулеба – прим. ред.). Да и остальные члены новой команды, в общем то радуют, в сравнении с предыдущим составом", – считает Курбан.

Ближе к концу вечернего парламентского действа мы увидели и некоторые трансформации в поведении Зеленского, отмечает политтехнолог.

"Это был ещё не президент страны, но уже идущий в этом направлении молодой политик, – говорит Курбан. – Розовые очки наконец-то слетели с его глаз и он начал понимать всю глубину ситуации в которой оказалась страна. Во всяком случае, это можно понять из его заявлений. Хочется надеятся, что дальше будет серьезное переосмысление и реальная политическая эволюция шоумена в политика. Время покажет".

По мнению политтехнолога, мы пережили ещё один пик политической турбулентности. Зато теперь, на входе в период серьезного экономического кризиса, который со дня на день должен обрушиться на нас, мы имеем взрослых у руля страны. Хотя бы на уровне Кабмина.

"Особый оптимизм вызывает заявление нового премьера о необходимости пересмотреть госбюджет и некоторые другие экономические параметры. Как минимум, закончится необоснованное укрепление гривны, дорогие заимствования для укрепления финансовой системы, начнется серьезный диалог с МВФ и другие объективно правильные вещи, – говорит Курбан. – Хочется также надеятся, что и во внешнеполитическом курсе будут иметь место некоторые коррективы. Президент должен понять, что попытка достижения мира любой ценой себя не оправдала. Переориентация от США на Европу как главного стратегического союзника не стала для нас выходом из минского тупика. А ждать от Москвы мирных инициатив или хотя бы поддержки конструктивных предложений не приходится. Но это уже другая история".

"Теперь, получается, берут в правительство людей из старой власти"

"Второе правительство Зеленского (а именно так его стоит именовать, поскольку 100-процентное влияние на отбор персоналий имел именно президент) касательно сильных и слабых сторон будет правильно оценивать, когда мы увидим его программу деятельности, – считает народный депутат VIII созыва, юридический и политический эксперт Игорь Алексеев. – Чтобы стало ясно, как именно оно собирается решать накопившиеся проблемы. Но кое-какие выводы, отталкиваясь от персоналий, можно сделать уже сейчас".

Так, министры Кабмина Гончарука, перекочевавшие в Кабмин Шмыгаля, имеют, по мнению эксперта, меньше всего претензий со стороны президента и общества.

"В частности, старожил Аваков (на посту главы МВД с 2014 года, уже в четвертом правительстве), во время вчерашнего отчета в парламенте акцентировал на снижении преступности, на проведенных реформах. Учитывая весь фигуры Авакова и его опыт, альтернативы ему, думаю, на данный момент нет", – отмечает Алексеев.

По словам эксперта, исходя из общей палитры назначений, можно сделать вывод, что поставлен жирный крест на избирательной концепции "новых лиц".

"В новом правительстве мы видим чиновники с 10-15-летним и более стажем, – обрщает внимание Алексеев. – Они работали при разных властях, в том числе в руководстве Минфина (как тот же новый министр финансов Уманский, бывший на аналогичной должности при президенте Ющенко) и Минздрава (Емец вернулся на этот пост, который занимал при президентстве Януковиче). Без претензий к персоналиям, напомню, что мы не раз слышали от новой власти, как предшественники десятилетиями гробили страну и тормозили реформы. А теперь, получается, берут в правительство людей из старой власти".

Плохим сигналом для промышленности и инвесторов Алексеев считает то, что в новом Кабмине не сформирован экономический блок. Все ключевые посты в этом направлении сейчас вакантны.

"Посмотрим, что из этого выйдет. Но у меня нет сомнений, что это правительство тоже пришло ненадолго, – говорит эксперт. – Не исключено, что в той или иной мере переформатирование будет уже осенью, накануне местных выборов. К отставке Кабмина Гончарука привела, прежде всего, провальная экономическая политика, что отозвалось катастрофическим падением рейтингов власти. Учитывая, что стартовые позиции нового правительства куда хуже, шансов продержаться дольше, чем предшественники, у него меньше".

Алексеев также не исключает, что после череды смен правительств мы можем увидеть и досрочные парламентские выборы.

"Времени на "раскачку" для решения проблем страны уже нет"

После ротации кадров задача №1 для "новичков" Кабмина – попытаться пресечь стремительное падение рейтинга президента. Из-за недоверия населения к правительству Гончарука этот процесс заметно ускорился. Поэтому отставка Гончарука – чисто репутационное решение, уверен политтехнолог Александр Кондратенко.

"На фоне главного диджитализатора страны Гончарука, новый премьер Шмыгаль будет производить впечатление более профессионального управленца. Но кардинальных изменений в лучшую сторону в краткосрочной перспективе мы, к сожалению, не увидим, – считает политтехнолог. – Большая турбулентность на финансовых рынках мира существенно ударит по экономике Украины, и для выравнивания из крутого пике просто очередных новых лиц недостаточно".

Объективно оценивать сильные и слабые стороны обновленнного Кабмина можно будет только после появления программы по выводу Украины из социально-экономического кризиса, отмечает Кондратенко. И предупреждает: времени на "раскачку" для решения проблем страны уже нет, нужны конструктивные действия.

"Что касается состава правительства, то никакого проекта "новые лица" больше не существует – впрочем, как и не существовало до этого, – уверен эксперт. – Новая элита – продолжение старой, такая себе формула договоренности Зеленского и олигархов. Ахметов, Пинчук, Коломойский – все интересы учтены и согласованы. И даже после переформатирования министерств системных реформ ожидать не стоит. Для этого необходимо более чем полноценное финансирование, а с ним в государстве, как известно, ну очень большие проблемы".

Ранее "Комментарии" писали, что новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль.

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