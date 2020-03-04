Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль - официально

Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль. Об этом стало известно во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Шмыгаля поддержали 291 голосами, из них 242 - от "Слуги народа".

"Это не просто честь, это огромная ответственность. Судьба украинского государства и граждан в руках парламента ", - сказал во время выступления Шмыгаль.

Шмыгаль ставит перд собой вызов не допустить экономический и финансовый кризис, планирует пересмотреть бюджет, погасить долги по зарплате шахтеров, продолжить децентрализацию и "большие строительства", а также усилить медицинское обеспечение для противодействия коронавируса, улучшить инвестиционный климат и обороноспособность.

Добавим, Шмыгаль в 2000-х годах занимался бизнесом, в 2009 возглавлял Департамент экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной государственной администрации. После 2014 года работал заместителем облуправления Фискальной службы. А в январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС. С 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА. Затем 4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаля назначили вице-премьером.

Напомним, Денис Шмыгаль сообщил о своих доходах и сбережениях в декларации. Согласно документу, Шмыгаль владеет гаражом площадью 15,9 "квадратов". Жена же владеет домом (215,9 кв. м), нежилым зданием (417,2 кв. м) и автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Еще у супругов есть земельные участки площадями 151, 458, 2200 "квадратов" во Львове и Львовской области. Наличными у пары хранится 235 тысяч долларов. Информация о суммах на банковских счетах отсутствует. Сообщается и о зарплате Шмыгаля. Так, ранее он получил более 2,2 млн грн на Бурштынской ТЭС, более 925 тысяч грн за работу консультантом на ДТЭК "Востокэнерго" и почти 230 тысяч грн за время работы председателем Ивано-Франковской ОГА.

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