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Land Rover жены, 235 тыс. долларов и земельные участки: кандидат в премьеры Шмыгаль подал декларацию о доходах

Денис Шмигаль задекларировал доходы как кандидат на должность премьер-министра Украины

сегодня, 15:39
Автор:

• Таисия Ерохина

Land Rover жены, 235 тыс. долларов и земельные участки: кандидат в премьеры Шмыгаль подал декларацию о доходах

Вероятно будущий премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о своих доходах и сбережениях в декларации. Документ опубликован в Едином государственном реестре деклараций.

Так, декларация кандидата на должность премьер-министра Украины появилась в реестре 4 марта, в 13:47. Отметим, что Шмыгаль внес в декларацию сведения о жене Екатерине и двух дочках – Анне и Софии. Согласно документу, Шмыгаль владеет гаражом площадью 15,9 "квадратов". Жена же владеет домом (215,9 кв. м), нежилым зданием (417,2 кв. м) и автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Еще у супругов есть земельные участки площадями 151, 458, 2200 "квадратов" во Львове и Львовской области. Наличными у пары хранится 235 тысяч долларов. Информация о суммах на банковских счетах отсутствует.

Сообщается и о зарплате Шмыгаля. Так, ранее он получил более 2,2 млн грн на Бурштынской ТЭС, более 925 тысяч грн за работу консультантом на ДТЭК "Востокэнерго" и почти 230 тысяч грн за время работы председателем Ивано-Франковской ОГА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы имена министров в Кабмине Шмыгаля.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/1d6c94b0-ad07-4456-bae3-8f4db897ab00
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