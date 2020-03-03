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"Перезагрузка парламента": названы имена министров в Кабмине Шмыгаля

Стало известно несколько имен, которые могут занять места действующих министров при премьерстве Дениса Шмыгаля

сегодня, 20:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Перезагрузка парламента": названы имена министров в Кабмине Шмыгаля

Источники, близкие к топовым чиновникам Украины, сообщают, что им стало известно несколько имен, которые придут в правительство под управлением Дениса Шмыгаля, которому президент Владимир Зеленский доверяет должность премьер-министра после отставки Алексея Гончарука. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, в Министерстве развития общин и территорий самого Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов или Людмила Бугай. Министром экономики вместо Тимофея Милованова может стать Роман Жуковский, который ранее работал в Секретариате президента Виктора Ющенко. Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров может заменить Олег ДемчинаМинфин может возглавить Игорь Уманский, который дважды был первым заместителем министра финансов, а также исполнял обязанности министра.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде сегодня был зарегистрирован проект о выдвижении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Интересно, что в перечне народных депутатов, которые стали инициаторами данного проекта о недоверии генпрокурору, оказались и его недавние коллеги в политическом "альянсе": Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/stal-izvesten-vozmozhnyy-sostav-kabmina-shmygalya-1583260208.html
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