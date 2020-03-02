Отставка Гончарука перезагрузит Кабмин, альтернативой может стать Шмыгаль - СМИ

Слухи об отставке премьера Алексея Гончарука не утихают, хотя и у президента Владимира Зеленского сейчас нет хорошего выхода из ситуации – выбирать приходится меньшее из зол. Об этом пишет портал "Дело".

"Наихудшим вариантом для Зеленского является опция "оставить все как есть". Деятельность (или скорее бездеятельность) Алексея Гончарука и так уже сильно ударила по рейтингу президента и оставить его в кресле премьера означает упорно и бессмысленно сжигать свою популярность", - отмечается в статье.

Однако, как считают журналисты портала, у Зеленского практически все кандидаты в премьеры, которые ему предлагаются, должны вызывать опасения. Так, например, Сергей Тигипко, имеет "токсичный шлейф" связей с Игорем Коломойским, Виктором Януковичем и Петром Порошенко. Что касается Валерия Хорошковского, если президент предложит его кандидатуру, то его будут упрекать в потворстве группе Дмитрия Фирташа, "газовиков" в ОПЗЖ и вообще, россиянам. А, если рассматривать в качестве будущего премьера Юрия Витренко из "Нафтогаза", то ему припомнят миллионную премию, которую он сам себе выписал и благоволение Коломойского.

Кроме того, журналисты издания, считают, что провести данных кандидатов через парламент будет очень сложно – придется договариваться с разными политическими группами, что уменьшит влияние самого президента на Кабмин. Особенно, опасен с этой точки зрения глава МВС Арсен Аваков, который также называется среди кандидатов в премьеры. По мнению портала, если Аваков возглавит правительство, то он достаточно жестко заставит его работать на свое политическое будущее.

"Хотя есть один довольно эффективный и эффектный одновременно способ поменять многое, ничего особо не меняя. Хотя это, конечно, будет только временный вариант. Можно Гончарука отправить в отставку, но никого не назначать на его место. Исполняющим обязанности станет вице-премьер Денис Шмыгаль", - пишет издание.

Далее отмечается, что увольнение Гончарука и замена его Шмыгалем с приставкой и. о., дает Зеленскому сразу несколько преимуществ.

"Шмыгаль – это фигура, которая и по статусу (все-таки не полноценный премьер), и по биографии не дает оснований для острой критики ни президента, ни самого и. о главы Кабмина. Почему? Потому что Шмыгаль точно не связан с Коломойским, а это в нынешних политических реалиях уже большой плюс. Даже, если скажут, что Гончарука "снял" Коломойский, то точно уже не скажут, что он еще и себе премьера подобрал", - пишет издание.

По мнение журналистов, это будет и позитивный сигнал для Запада, для которых и. о главы Кабмина выглядит карьерным "технократом", и для регионов, потому что Шмыгаль из губернаторов поднялся до вице-премьера. Как важный момент издание отмечает, что Шмыгаль из западноукраинских губернаторов, что отсекает подозрения в симпатиях к России.

Добавим, что по требованию президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты рассказали, какие кадровые перестановки в правительстве можно ожидать на этой неделе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!