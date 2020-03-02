Отставка премьера и ротации в Кабмине: эксперты рассказали, какие кадровые перестановки в правительстве можно ожидать на этой неделе

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", каковы шансы, что в первую неделю марта переформатируют правительство и наладят работу парламента, а также – кто и почему может уйти (прийти), и на какие уступки оппонентам может пойти действующая власть.

Известно, что на 4 марта президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Кроме внесения изменения в закон о государственных закупках, а также принятия законов об обороне (что сделать пока невозможно из-за затяжного рассмотрения земельного закона и периодического блокирования трибуны) и отчета правоохранительных органов ("весна пришла - посадок нет") есть вероятность рассмотрения кадровых решений, связанных с Кабмином.

"Возможно, снятие с должности главы НАБУ Сытника тоже готовится"

Политический консультант Ярослав Божко уверен: если Гончарук и не будет снят 4 марта, то все равно это случится в ближайшее время.

"И назначение Дениса Шмыгаля вице-премьером – это во многом подготовка к этому решению, – считает политконсультант. – Однако наладить другие вопросы (в том числе – внутрипартийную дисциплину в партии власти) будет не так легко. Кроме того, ограничение депутатских полномочий и попытки введения практически императивного мандата могут спровоцировать бунт в правящей фракции".

В то же время, отмечает Божко, Зеленский может сыграть на "посадках", которые обещали, когда "придет весна". Но это, по мнению эксперта, будет очень бьющая по имиджу на Западе история.

"Вопросы, связанные с отчетом правоохранительных органов, могут в первую очередь касаться органов антикоррупционной вертикали и МВД, которые находятся в негласном конфликте. Возможно, снятие с должности главы НАБУ Сытника тоже готовится к этому времени", – говорит Божко.

"Высока вероятность отставки генпрокурора Рябошапки"

Вероятность кадровой ротации в Кабмине крайне высока, считает политический эксперт Денис Гороховский.

"СМИ уже даже называют фамилию нового премьера, который входит в орбиту Ахметова (речь о вице-премьере Шмыгале, который в свое время возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК – прим. ред.). Также высока вероятность отставки главы НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки. В Раде с прошлой недели идет процесс сбора подписей голосов за данные отставки. Тут прогнозировать сложнее, но вероятность ротации также велика", – говорит Гороховский.

При этом, по словам политэксперта, ходят слухи, что за саботирование голосования за отставку Рябошапки любым способом (воздержался, отсутствовал в зале в момент голосования и т.д.) депутатам предлагают "разовую прибавку" в размере от 10000 долларов.

"Естественно, прямых доказательств факта подкупа нардепов нет, – подчеркивает Гороловский. – Но в "Слуге народа" заявили, что будут отдельно изучать каждый случай, когда депутат из их фракции выступит против отставки".

"Главный оппонент Зеленского и "слуг" – экономика, которая валится и без наступающего кризиса"

По мнению экономического и политического эксперта Тараса Загороднего, партия власти ни на какие уступки никому идти не будет, принимая кадровые решения.

"У них – монобольшинство. Им просто нужно внутри себя разобраться, – отмечает Загородний. – А главный оппонент Зеленского и "слуг" – экономика, которая валится и без наступающего кризиса. Валится же из-за некомпетентного премьера и экономического блока правительства. Которые, скорее всего, будут сменены: речь и Гончаруке, главе Минэкономики Милованове, главе Минфина – Макаровой. Гончарук должен, наконец, признаться себе, что никакой он не премьер. И добровольно уйти в отставку. При этом вся эта грантоедская тусовка, без сомнения, будет рассказывать, что во всем виноват Коломойский или кто-то еще, но точно не они".

Эксперт не исключает назначение премьером Шмыгаля, подчеркивая, что тот выглядит более серьезно, нежели нынешние теоретики в правительстве, не понимающие, как работает экономика.

"Вся эта грантоедская тусковка завязана на спекулянтах, которые искусственно усилили гривню. Они активно играли на рынке ОВГЗ, ну и доигрались, ударив по экспорту и пробив в бюджете огромные дыры", – резюмирует Загородний.

Ранее "Комментарии" сообщали, что названы главные претенденты, которые могут заменить премьера Гончарука.

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