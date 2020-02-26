Кто заменит Гончарука: СМИ назвали главных претендентов

В соцсетях и медиа не утихают разговоры о якобы скорой отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Ссылаясь на собственные источники, ряд изданий назвали вероятных претендентов на пост главы Кабмина.

Так, "Украинская правда" пишет, что обновление Кабмина осуществят уже через пару недель. Пока что украинский президент раздумывает, кто может заменить нынешнего главу. Об увольнении Гончарука глава страны якобы задумался из-за неэффективности работы министров и недавнего соцопроса, показавшего снижение рейтинга доверия к Гончаруку и его команде.



Одним из основных кандидатов называют бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко, возглавлявшего в 2002-2004 годах Нацбанк, а в 2010-2012 - работающего вице-премьером по социальной политике в правительстве Николая Азарова. О том, что вопрос с Тигипко якобы решен на 99% пишет и "Левый берег". Их источники сообщают, что Гончарук покинет пост по собственному желанию, а с Тигипко ведутся переговоры.

Вторым кандидатом на место Гончарука в СМИ назван Валерий Хорошковский - бывший украинский политик, медиа-магнат и олигарх, также работающий во времена премьерства Азарова.

Напомним, на днях премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил в парламенте отчет правительства. В частности, заявил, что Кабмин имеет "генеральный план страны" (в том числе по части систем образования и здравоохранения) и сообщил о результатах аудита государства. Эксперты по просьбе портала "Комментарии" оценили озвученные данные и планы.

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