«Генеральный план Гончарука»: эксперты дали совет премьеру

Сегодня, 21 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил в парламенте отчет правительства. В частности, заявил, что Кабмин имеет "генеральный план страны" (в том числе по части систем образования и здравоохранения) и сообщил о результатах аудита государства. Эксперты по просьбе портала "Комментарии" оценили озвученные данные и планы.



Слайдики и разговоры

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что отчет стоит оценить в те самые 86 тысяч гривен, которые якобы отдали за презентацию (слайды-таблицы-лозунги и так далее).



"Если же проанализировать все озвученные пункты, то они – абстрактны. Просто презентация, а не отчет правительства в том понимании, в каком это должно быть. Это можно сравнить с экзаменом, когда вы вместо ответа на конкретные вопросы билета начинаете рассказывать собственно о предмете, которые сдаете, и о его роли в развитии человечества. Не давая ответа по сути, – отмечает Чаплыга. – В этом смысле очень сложно как-то комментировать "отчет" главы Кабмина. Потому что как такового отчета нет".



Генеральный план подразумевает некую философию: куда мы движемся, какие отрасли являются приоритетом, как мы будем развивать те же образование и медицину, подчеркивает политэксперт. Но этого нет, как и соотношения между декларациями и реальностью.



"На слайдиках и из уст премьера мы видим (слышим) декларации того, что нужно развивать образование и медицину. А на практике, когда открываем бюджет, видим, что именно по этим сферам идет урезание. И у меня появляется когнитивный диссонанс, – говорит Чаплыга. – Выводы: отчет правительства – это просто очередная декларация, мягко говоря".



"Эти сломались - несите новых"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что в ситуации, сложившейся вокруг провалов правительства, рассчитывать на какое-то чудо, на то, что подстелют соломку, чтобы приземление не выглядело фатальным, было нереально.



"Результатом тотально некомпетентных действий Кабмина может быть лишь один исход, который наиболее точно характеризует фраза в стиле: "это правительство сломалось, несите новое". Мы видим провалы "на всех фронтах". Образование, медицина, социалка, коммуникации, экономика, внешняя политика. И так далее, – отмечает Александра Решмедилова. – И отчет правительства с пассажами о победе над коррупцией, восстановлении доверия иностранных партнеров – выглядит издевательски. Это столь же явно, как и то, что деятельность Кабмина Гончарука – провальна. Они пытались показать, что всё неплохо, тут что-то улучшили, там подрихтовали… Страна еще не развалилась – и на том спасибо. Но украинцы, меняя власть, рассчитывали на глобальные и реальные перемены к лучшему. А этого нет. Зато есть сказки о том, как наши космические корабли бороздят".



По мнению аналитика, учитывая обстановку в стране (особенно последние события, связанные с паникой вокруг возвращения украинцев из охваченного эпидемией коронавируса Китая, а также – провальной работы властей в этом направлении), нужно вести речь о замене 80% Кабмина. Если не о полной смене состава. Добиться этому составу правительства чего-нибудь будет практически невозможно.



"Практически все министры отметились или скандальными заявлениями, или некомпетентной работой. Всё это уже напоминает эффект домино. Всё сыпется, рушится. И трудно даже сказать, кто вообще может остаться, – подчеркивает Александра Решмедилова. – Ну, а ситуация в Новых Санжарах стала маркером колоссального уровня недоверия к государству и неготовности власти адекватно на это реагировать… Но вместо того, чтобы признать череду провалов и уйти в отставку, наши министры кричат, что они молодцы, что у них всё хорошо, и что вообще им мало платят".



Если мы увидим лишь точечные кадровые преобразования, да еще и подслащенные разговорами о том, что это делишь в рамках реорганизации министерств (а так-то все – большие умницы и профессионалы), это вызовет еще большее раздражение в обществе, уверена аналитик.



"Общество требует честного разговора. Того самого, который обещала новая власть, продемонстрировавшая абсолютное непонимание своих граждан. И продолжающая углублять разрыв между тем, что она декларирует – и реальностью. И "отчет" правительства – очередное тому подтверждение", – резюмирует Александра Решмедилова.



"Опасный симптом"

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что в парламенте мы увидели просто информирование нардепов о деятельности правительства. Причем информирование не просто формальное (которое не влекло за собой никаких последствий), но и – не соотносящееся с реалиями.



"Когда премьер заявляет, что украинская экономика работает чуть ли не лучше всех экономик в Европе, это говорит о том, что он не ориентируется в ситуации, – считает эксперт. – Доходы наших граждан падают – и это опасный симптом. Как и то, что происходит спад промышленного производства, причин которого глава Кабмина не понимает. Мы стали свидетелями, скажем так, "отчета легкости неимоверной". Рассматривать его серьезно нет смысла".



Также Константин Матвиенко отметил, что премьер умолчал о таких важных вещах, как повсеместное преобразование образовательной инфраструктуры в коммерческую; незаконная добыча янтаря, песка, пресной воды; катастрофическая ситуация с загрязнением окружающей среды.

Как сообщал сайт "Комментарии", премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что коррупцию в высших эшелонах власти удалось побороть.

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