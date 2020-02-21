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Гончарук в Раде похвастался, что поборол топ-коррупцию

Премьер заявил, что международные партнеры снова доверяют Украине

сегодня, 13:23
Автор:

• Мария Чиренко

Гончарук в Раде похвастался, что поборол топ-коррупцию

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что коррупцию в высших эшелонах власти удалось побороть. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде с отчетом правительства.

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и Офисе Президента — нет", - подчеркнул он.

Гончарук также добавил, что власть смогла вернуть доверие к Украине.

"Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже - под 20%, а сейчас - под 9%. Дешевые ресурсы - это возможность инвестировать в качественные дороги, социальную инфраструктуру, создавать новые рабочие места", - сказал глава правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, превысила  65 млн грн, в возможные убытки государству и местным общинам — 1,4 млрд грн.



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