В СБУ подсчитали убытки Украины от коррупции

Подразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины подсчитало ущерб, нанесенный государству коррупционерами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, сотрудники подразделения за 2019 год заблокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 миллионов гривен, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более чем 1 миллиард 400 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что по результатам противодействия коррупции 189 чиновников приговорили и 164 человека уволили с занимаемых госдолжностей.





Как сообщал портал "Комментарии", в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции.

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