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"Рябошапка утратил доверие?": "слуги народа" инициировали вотум генпрокурору

Верховная Рада зарегистрировала проект постановления о недоверии Руслану Рябошапке

сегодня, 18:32
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Рябошапка утратил доверие?": "слуги народа" инициировали вотум генпрокурору

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

В перечне народных депутатов, которые стали инициаторами данного проекта о недоверии генпрокурору, оказались и его недавние коллеги в политическом "альянсе": Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.

Сейчас документ направлен на рассмотрение в национальном Комитете.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский принял решение о внеочередном заседании Верховной Рады  4 марта, где лично выслушает доклад о работе правоохранительных органов и оценит эффективность принятых законопроектов.

"Это абсолютно нормально. Ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, подразумевая несколько законодательных инициатив гаранта Конституции.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68285
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