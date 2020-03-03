"Рябошапка утратил доверие?": "слуги народа" инициировали вотум генпрокурору

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

В перечне народных депутатов, которые стали инициаторами данного проекта о недоверии генпрокурору, оказались и его недавние коллеги в политическом "альянсе": Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.

Сейчас документ направлен на рассмотрение в национальном Комитете.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский принял решение о внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, где лично выслушает доклад о работе правоохранительных органов и оценит эффективность принятых законопроектов.

"Это абсолютно нормально. Ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, подразумевая несколько законодательных инициатив гаранта Конституции.

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