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Зеленский требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании парламента хочет заняться несколькими законопроектами

сегодня, 21:03
Автор:

• Татьяна Веремеева

Зеленский требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады. Письмо из соответствующим требованием он

направил председателю парламента Дмитрию Разумкова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент во время внеочередного заседания хочет обсудить несколько законопроектов, вопросы касательно Кабинета министров Украины, а также он хочет заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что имел встречу с Сергеем Тигипко, которого в СМИ называют главным претендентом на должность нового премьер-министра Украины.

Кроме того, в соцсетях и СМИ не утихают разговоры о якобы скорой отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Ссылаясь на собственные источники, ряд изданий назвали вероятных претендентов на пост главы Кабмина.

Так, одним из основных кандидатов журналисты называют бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко, который возглавлял в 2002-2004 годах Национальный банк, а в 2010-2012 годах - был вице-премьером по вопросам социальной политики в правительстве Николая Азарова. Добавим, что вторым кандидатом на место Гончарука в СМИ назван Валерий Хорошковский.


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