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"С господином Тигипко тоже встречался", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ведет собеседования со многими людьми

сегодня, 12:23
Автор:

• Таисия Ерохина

"С господином Тигипко тоже встречался", - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что имел встречу с Сергеем Тигипко, которого в СМИ называют главным претендентом на должность нового премьер-министра Украины. Видео комментария опубликовало "Радио Свобода".

Так, журналисты спросили, ведет ли переговоры Зеленский с Тигипко относительно должности в Кабинете министров.

"Я, действительно, со многими людьми веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - сказал глава государства во время Форума Age of Crimea.

Напомним, в соцсетях и СМИ не утихают разговоры о якобы скорой отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Ссылаясь на собственные источники, ряд изданий назвали вероятных претендентов на пост главы Кабмина.

Так, одним из основных кандидатов журналисты называют бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко, который возглавлял в 2002-2004 годах Национальный банк, а в 2010-2012 годах - был вице-премьером по вопросам социальной политики в правительстве Николая Азарова. Добавим, что вторым кандидатом на место Гончарука в СМИ назван Валерий Хорошковский.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-tihipko/30455615.html
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