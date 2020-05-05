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"Летом внутренний туризм по Европе может быть открыт", - еврокомиссар Тьерри Бретон

В Евросоюзе рассматривают перспективу ослабления карантина для возможности путешествий для европейских туристов

сегодня, 17:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Летом внутренний туризм по Европе может быть открыт", - еврокомиссар Тьерри Бретон

Летом в нескольких районах Евросоюза может быть открыто транспортное сообщение для внутреннего туризма. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает агентство "РБК-Украина".

По его словам, руководство Евросоюза делает все возможное для того, чтобы европейцы могли в летний сезон позволить себе развеяться и расслабиться в путешествиях, после пройденных испытаний во время глобального карантина.

"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил Бретон.

Также он указал на различия в развитии пандемии в разных регионах.

"Границы пандемии не совпадают с границами стран", - подчеркнул еврокомиссар, добавив, что призвал коллег оказать содействие туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе некоторые страны уже начали открывать границы после карантина. Еще с 24 апреля чехи стали первыми европейскими гражданами, которые могут перемещаться по территории страны абсолютно свободно и даже выезжать за ее пределы. Соответствующее решение приняло правительство Чехии.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/es-isklyuchayut-vozobnovleniya-vnutrennego-1588684208.html
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