Первая страна Европы открыла границы после карантина

Чехия - первая страна в Европе, которая решилась отменить общенациональный карантин и открыть границы. С сегодняшнего дня граждане могут перемещаться по территории страны абсолютно свободно и даже выезжать за ее пределы. Соответствующее решение приняло правительство Чехии.

Не все ограничения снимут одновременно. Например, чехи, которые поедут за пределы страны, после возвращения обязаны будут провести две недели на обсервации. Также все еще запрещено устраивать массовые мероприятия. Собираться можно в группы максимум по 10 человек.

С понедельника, 27 апреля, в Чехии начнут открываться магазины, фитнес-центры и зоопарки. Правда, торговые центры все еще будут стоять закрыты.

Что касается обучения, то первыми пойдут на занятия студенты высших учебных заведений. Пары у них начнутся также в понедельник.

Чехия одной из первых в Европе ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса. Общенациональный карантин изначально планировали продлить еще на месяц, но затем передумали и будут выходить из него поэтапно уже сейчас.

По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Чехии зафиксировали более 7 тысяч случаев коронавируса.

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