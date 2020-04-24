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Пенсионеров на карантине в Нидерландах развлекают альпаки

Шесть альпак развлекают пенсионеров из домов престарелых в Нидерландах, пока те на карантине

сегодня, 09:53
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пенсионеров на карантине в Нидерландах развлекают альпаки

Пенсионеров в Нидерландах на карантине развлекают альпаки. Шестеро животных гастролируют по домам престарелых и поднимают постояльцам настроение, пишет издание PZC.

Идею таким образом скоротать досуг придумали в компании по организации праздников и развлечений в городе Мидделбург. Работы по основному профилю пока нет. Ограничения устраивать массовые гуляния запрещают. Вот в компании и решили развлечь жителей местных домов престарелых. Заодно таким образом хотят спасти от скуки и самих альпак, которые привыкли к повышенному вниманию и нуждаются в общении с людьми и постоянных прогулках. 

В гости к пенсионерам регулярно ездят шесть альпак: Ада, Аренда, Альфа, Аафье, Бонн и Амбер. Некоторые постояльцы выходят пообщаться к животным лично. Другие лишь наблюдают за ними через окно. Но и в таком случае пенсионеры не скрывают улыбок и находят поведение альпак весьма забавным. Те, к примеру, с удовольствием объедают цветники во дворе. 

Денег за такие посещения владельцы альпак не берут. И вскоре они собираются навестить каждый дом для пожилых людей в Мидделбурге. Уверены, что это пойдет на пользу всем: и пенсионерам, и животным. 


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Источник: https://www.pzc.nl/walcheren/alpaca-s-zorgen-voor-lachende-gezichten-in-middelburg~ae8bd202/
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