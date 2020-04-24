Пенсионеров на карантине в Нидерландах развлекают альпаки

Пенсионеров в Нидерландах на карантине развлекают альпаки. Шестеро животных гастролируют по домам престарелых и поднимают постояльцам настроение, пишет издание PZC.

Идею таким образом скоротать досуг придумали в компании по организации праздников и развлечений в городе Мидделбург. Работы по основному профилю пока нет. Ограничения устраивать массовые гуляния запрещают. Вот в компании и решили развлечь жителей местных домов престарелых. Заодно таким образом хотят спасти от скуки и самих альпак, которые привыкли к повышенному вниманию и нуждаются в общении с людьми и постоянных прогулках.

В гости к пенсионерам регулярно ездят шесть альпак: Ада, Аренда, Альфа, Аафье, Бонн и Амбер. Некоторые постояльцы выходят пообщаться к животным лично. Другие лишь наблюдают за ними через окно. Но и в таком случае пенсионеры не скрывают улыбок и находят поведение альпак весьма забавным. Те, к примеру, с удовольствием объедают цветники во дворе.

Seis alpacas se pasean por residencias de personas mayores que están en cuarentena, en la ciudad holandesa de Middelburg. pic.twitter.com/Ak2EUPhfae — David Morales Urbaneja (@davidovich_9) April 23, 2020

Денег за такие посещения владельцы альпак не берут. И вскоре они собираются навестить каждый дом для пожилых людей в Мидделбурге. Уверены, что это пойдет на пользу всем: и пенсионерам, и животным.





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