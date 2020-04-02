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Главная Новости Мир Великобритания Дикие козы захватили опустевший из-за коронавируса городок в Уэльсе
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Дикие козы захватили опустевший из-за коронавируса городок в Уэльсе

Из-за коронавируса в городе почти нет людей, поэтому козы безнаказанно гуляют по улицам

сегодня, 00:30
Автор:

• Антон Корнилов

Дикие козы захватили опустевший из-за коронавируса городок в Уэльсе

В маленьком городке Лландидно на севере Уэльса в Великобритании дикие козы фактически захватили улицы из-за отсутствия местных жителей, которые для сдерживания распространения коронавируса Covid-19 приняли решение оставаться дома. Об этом сообщили в издании BBC.

Местные жители рассказывают, что дикие козы в этом году свободно гуляют по городу и становятся все более смелыми из-за малого числа людей вокруг. Также местные отмечают, что пока что дикие козы не проявляют агрессию, но уже начали есть кусты и газоны, как общественные, так и частные.

Городской советник Кэрол Марубби в комментарии журналистам рассказала, что сейчас дикие козы проявляют любопытство к городской жизни и, по информации правительства, не могут навредить городу и жителям.

Иностранные СМИ пишут, что дикие козы на фото пришли в город с морского побережья, где пасутся многие годы. Их родиной принято считать Кашмир и Индию.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, что к нему домой приехали сотрудники СБУ из-за "пленок Ермака".


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-wales-52103967
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