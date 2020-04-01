Нардеп Гео Лерос рассказал, что к нему домой приехали сотрудники СБУ

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что к нему домой по месту проживания сегодня, 1 апреля, приехали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом он опубликовал пост на своей странице в Facebook.



По словам народного депутата, он отправился за молоком, поэтому его не было дома. Но Лерос уже отправил к представителям Службы безопасности Украины своего адвоката.

"Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Это не первое апреля, а полный п****ц", — среди прочего написал Гео Лерос.

Народный депутат опубликовал так называемые "пленки Ермака" еще 29 марта. На прошлогодних видео брат действующего главы Офиса президента Украины (на момент съемки Андрей Ермак был помощником президента Украины Владимира Зеленского) Денис Ермак якобы обсуждает продажу государственных должностей.

В ответ на это Андрей Ермак подал заявление в Государственное бюро расследований, которое уже открыло дело против народного депутата Гео Лероса. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против Дениса Ермака.

Как сообщал портал "Комментарии", вчера в Украине зафиксировали почти 100 новых случаев коронавируса за последний день.

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