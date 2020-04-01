Почти 100 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Украине за последний день

Вчера, 31 марта, в Украине зафиксировали рекордный рост числа заболевших коронавирусом Covid-19 за день. Еще утром в 10:00 в стране было зафиксировано 549 случаев заражения, 13 смертей и 8 выздоровевших пациентов. А уже вечером в 22:00 в министерстве сообщили о 645 случаях коронавируса в Украине, 17 смертях и 10 выздоровевших. Об этом Министерство здравоохранения сообщает в своем официальном канале в Telegram.



Примечательно, что 30 марта утром в 10:00 было зафиксировано 480 случаев в стране. Таким образом, всего за последние два дня в Украине заболели 165 человек, что говорит о росте динамики.

На момент публикации во всем мире 854 тысячи человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них 42 тысячи умерли, почти 177 тысяч выздоровели, а еще 635 тысяч продолжают болеть. Примечательно, что первые 15 тысяч человек умерли за 10 недель, а вторые 15 тысяч человек умерли всего за 5 дней.

Как сообщал портал "Комментарии", авиакомпания American Airlines запросила у правительства США 12 миллиардов долларов финансовой помощи для сохранения рабочих мест на период кризиса из-за коронавируса Covid-19.

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