Почти 100 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Украине за последний день

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Вчера, 31 марта, в
Украине зафиксировали рекордный рост числа заболевших коронавирусом Covid-19 за день. Еще утром в 10:00 в стране было
зафиксировано 549 случаев заражения, 13 смертей и 8 выздоровевших пациентов. А
уже вечером в 22:00 в министерстве сообщили о 645 случаях коронавируса в
Украине, 17 смертях и 10 выздоровевших. Об этом Министерство здравоохранения
сообщает в своем официальном канале в Telegram.
Примечательно, что 30
марта утром в 10:00 было зафиксировано 480 случаев в стране. Таким образом,
всего за последние два дня в Украине заболели 165 человек, что говорит о росте
динамики.
На момент публикации во
всем мире 854 тысячи человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них 42 тысячи умерли, почти 177 тысяч
выздоровели, а еще 635 тысяч продолжают болеть. Примечательно, что первые 15
тысяч человек умерли за 10 недель, а вторые 15 тысяч человек умерли всего за 5
дней.
Как сообщал портал "Комментарии",
авиакомпания American Airlines запросила
у правительства США 12 миллиардов долларов финансовой помощи для сохранения
рабочих мест на период кризиса из-за коронавируса Covid-19.
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