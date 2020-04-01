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Авиакомпания American Airlines запросила у США $12 млрд для сохранения рабочих мест

Авиакомпания из США переживает кризис, как и многие другие

сегодня, 00:34
Автор:

• Антон Корнилов

Авиакомпания American Airlines запросила у США $12 млрд для сохранения рабочих мест

Американская авиакомпания American Airlines запросила у правительства США финансовую помощь в размере 12 миллиардов долларов для сохранения рабочих мест и преодоления кризиса из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в американском издании Forbes.

Авиакомпания рассчитывает получить финансовую поддержку от властей до сентября 2020 года, чтобы не сокращать зарплаты сотрудников и не отправлять их в вынужденный отпуск, а также сохранить ставки и льготы в ближайшие 6 месяцев.

"Мы распределим средства для продолжения работы и защиты рабочих мест", — заявил исполнительный директор компании Дуг Паркер.

В American Airlines также рассказали, что запрошенная финансовая помощь поможет им преодолеть даже самые неблагоприятные сценарии развития событий.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом Covid-19, обстановку на Донбассе, а также кредит от МВФ для Украины.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/isabeltogoh/2020/03/31/american-airlines-seeks-12-billion-in-government-aid-to-protect-jobs/#79ee276927bf
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