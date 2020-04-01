Авиакомпания American Airlines запросила у США $12 млрд для сохранения рабочих мест

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Американская
авиакомпания American Airlines запросила
у правительства США финансовую помощь в размере 12 миллиардов долларов для
сохранения рабочих мест и преодоления кризиса из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в американском издании Forbes.
Авиакомпания
рассчитывает получить финансовую поддержку от властей до сентября 2020 года,
чтобы не сокращать зарплаты сотрудников и не отправлять их в вынужденный
отпуск, а также сохранить ставки и льготы в ближайшие 6 месяцев.
"Мы распределим средства
для продолжения работы и защиты рабочих мест", — заявил исполнительный директор
компании Дуг Паркер.
В American Airlines также
рассказали, что запрошенная финансовая помощь поможет им преодолеть даже самые
неблагоприятные сценарии развития событий.
Как сообщал портал "Комментарии",
президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом Covid-19, обстановку на Донбассе, а также кредит от МВФ
для Украины.
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