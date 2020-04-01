Авиакомпания American Airlines запросила у США $12 млрд для сохранения рабочих мест

Американская авиакомпания American Airlines запросила у правительства США финансовую помощь в размере 12 миллиардов долларов для сохранения рабочих мест и преодоления кризиса из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в американском издании Forbes.



Авиакомпания рассчитывает получить финансовую поддержку от властей до сентября 2020 года, чтобы не сокращать зарплаты сотрудников и не отправлять их в вынужденный отпуск, а также сохранить ставки и льготы в ближайшие 6 месяцев.

"Мы распределим средства для продолжения работы и защиты рабочих мест", — заявил исполнительный директор компании Дуг Паркер.

В American Airlines также рассказали, что запрошенная финансовая помощь поможет им преодолеть даже самые неблагоприятные сценарии развития событий.

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