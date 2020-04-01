Владимир Зеленский и Ангела Меркель обсудили борьбу с коронавирусом по телефону

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Сегодня, 31 марта,
президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Федеральным
канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили борьбу с коронавирусом Covid-19, немецкую помощь Украине и недавно принятые в
Украине законы для получения кредита от МВФ. Об этом сообщила пресс-служба
президента Украины в официальном канале в Telegram.
Стороны обсудили
ситуацию вокруг распространения коронавируса Covid-19 в мире и практические меры по противодействию
пандемии. Также Зеленский и Меркель договорились перенаправить 150 миллионов
евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом.
Ангела Меркель отметила принятые накануне законопроекты в Украине и подчеркнула важность скорейшего завершения переговоров с МВФ по поводу новой программы сотрудничества для Украины. Владимир Зеленский рассказал канцлеру Германии о ситуации на Донбассе. Стороны также обсудили результаты консультаций в рамках ТКГ и перспективы Нормандского формата.
Как сообщал портал "Комментарии",
в США ожидают вторую волну коронавируса уже осенью 2020 года, но Дональд Трамп
пообещал, что страна будет готова.
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