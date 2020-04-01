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США ожидают вторую волну коронавируса осенью

В США надеются на ошибку, но готовятся ко второй волне коронавируса осенью

сегодня, 00:08
Автор:

• Антон Корнилов

США ожидают вторую волну коронавируса осенью

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил в ходе брифинга в Белом доме, что в США готовятся ко второй вспышке коронавируса Covid-19 в стране уже к осени 2020 года.

По словам Энтони Фаучи, у коронавируса выявили циклический характер, на основе чего можно предполагать, что новая волна распространения может начаться осенью из-за легкой и быстрой передачи между людьми.

При этом директор Национального института считает, что вторая волна должна быть совершенно другой по сравнению с первой. Сейчас США были не готовы к эпидемии, а осенью правительство сможет остановить вспышку в самом начале и проводить активное тестирование населения.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что этого не произойдет, но пообещал, что страна будет готова ко второй волне.

На момент публикации в США заболели почти 185 тысяч человек, из которых 3756 умерли, а 6275 выздоровели. При этом еще почти 175 тысяч человек продолжают болеть. Во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели более 850 тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", слоны в Таиланде столкнулись с голодом из-за сокращения туризма.


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Источник: https://www.pscp.tv/w/1OdKrqgALNPxX
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