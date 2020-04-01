США ожидают вторую волну коронавируса осенью

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Директор Национального
института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил в ходе
брифинга в Белом доме, что в США готовятся ко второй вспышке коронавируса Covid-19 в стране уже к осени 2020 года.
По словам Энтони Фаучи,
у коронавируса выявили циклический характер, на основе чего можно предполагать,
что новая волна распространения может начаться осенью из-за легкой и быстрой
передачи между людьми.
При этом директор
Национального института считает, что вторая волна должна быть совершенно другой по сравнению с первой. Сейчас США были не готовы к эпидемии, а осенью
правительство сможет остановить вспышку в самом начале и проводить активное
тестирование населения.
Президент США Дональд
Трамп выразил надежду, что этого не произойдет, но пообещал, что страна будет
готова ко второй волне.
На момент публикации в
США заболели почти 185 тысяч человек, из которых 3756 умерли, а 6275
выздоровели. При этом еще почти 175 тысяч человек продолжают болеть. Во всем
мире коронавирусом Covid-19 заболели более 850
тысяч человек.
Как сообщал портал "Комментарии",
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